Bonucci o zapravljeni 11-metrovki Ronalda: Tudi največji grešijo

Manj zadovoljen je bil lahko Maurizio Sarri skupaj z navijači obeh ekip z nadaljevanjem tekme, ki z večjimi razburjenji oziroma kakovostnimi presežki ni postregla. Nasprotnik Juventusa bo v finalu, ki ga bo 17. junija gostil Rim, ali Napoli ali Inter. Belo-črni so se v nov pokalni finale prebili po zaslugi remija na prvi tekmi v Milanu (1:1), kljub debeli uri igre z igralcem več na zelenici pa Cristiano Ronaldo (s strelom v vratnico je zapravil priložnost z enajstih metrov) in soigralci niso uspeli prebiti milanskih okopov. To je bila sicer druga zapravljena enajstmetrovka Portugalca v dresu Juventusa po tisti, ki jo je zapravil proti Chievu januarja lani.

"Jasno je, da je bil dober občutek vrniti se ob igrišče in videti ekipi na zelenici, četudi brez navijačev ni enako," je za Rai Sportpo tekmi dejal Sarri. "Bil sem zelo presenečen in zadovoljen z našimi uvodnimi 30 minutami, saj smo žogo pomikali tako hitro in povsem prevladovali v tekmi, še pred rdečim kartonom. Po tem je naš tempo počasi padel, kot tudi intenzivnost in psihična odločnost, a to je tveganje na praznem stadionu. Tako dobro nam je šlo, igrali smo na en ali dva dotika, a nato smo se upočasnili in izgubili nekaj ostrine, bolj smo se osredotočali na individualne poteze in dva dotika. Pozitivno je, da nasprotniku sploh nismo dovolili igrati. Nekaj časa bomo potrebovali, da se pripravljenost in miselnost vrneta na sto odstotkov. Če to primerjate s pripravami na sezono, je bila ta tekma kot tista z začetka julija, a zdaj je huje, ker je bil premor veliko daljši. Potrebno bo nekaj potrpljenja, a v prvih 30 minutah sem danes videl odličen znak."

'Ronaldo odigral takšno tekmo, kakršno je moral'

Tekma se je v zgodovino vpisal celo kot prva, ki so jo Ronaldo, Paulo Dybalain Douglas Costaskupaj začeli od prve minute, a kljub veliki količini napadalnega talenta Torinčani kot že rečeno niso uspeli zatresti milanski mreže. Hrvaški reprezentančni napadalec Ante Rebić je bil sicer izključen že v 17. minuti, takoj po zgrešeni enajstmetrovki Ronalda, ko je v skoku z visoko iztegnjeno nogo grobo "nasadil" tekmeca.

"Ronaldu sem naročil, da igra bolj v sredini, rade volje je to poskusil in v tem trenutku je odigral takšno tekmo, kakršno je moral,"je še povedal Sarri. "Verjetno ni vajen zapravljati enajstmetrovk, ko zadeneš notranji del vratnice, lahko gre žoga kamorkoli, tako da je imel smolo. Ne verjamem, da bo na tako izvrstnega igralca imelo kakšen vpliv, če je postavljen par metrov v to ali ono stran. Vsi so zelo dobro odigrali prvih 30 minut, nato pa so popustili."

Menjave bo v prihodnje bolj razporedil

Nekdanji trener Empolija in Napolija se je tudi tolkel po glavi, ker je ob dovoljenih petih menjavah (tako bo tudi ob nadaljevanju Serie A) storil "neumno" napako in, med drugim, iz igre potegnil precej razigranega Costo. Glede nasprotnika v finalu Sarri preferenc nima, je pa priznal, da so njegovi nekdanji delodajalci iz rodnega Neaplja izgubili veliko prednost, ki jo predstavlja igranje pred glasnimi navijači na stadionu San Paolo.

"Storil sem neumno napako. Poneslo me je dejstvo, da lahko opravim pet menjav, a veliko sem tvegal, ker sem opravil tri naenkrat, in v tistem trenutku smo izgubili nadzor nad tekmo,"je pristavil Sarri. "Jasno je, da moram menjave bolj razporediti. Douglasa Costo sem zamenjal, ker me je bilo strah, da bi se poškodoval, ko pa sem ga potegnil iz igre, se je še vedno zdel med najbolj nabrušenimi. Je igralec, ki lahko, ko je povsem pripravljen, naredi razliko. Finale? Najpomembneje je, da smo v finalu, nato pa bomo jutri (v soboto, op. a.) videli. Napoli je tako kot mi izgubil prednost domačega igrišča, saj bo stadion prazen. Rezultat prve tekme (z 1:0 je v Milanu slavil Napoli, op. a.) bi lahko predstavljal manjšo prednost za Napoli, a v resnici je še precej odprto."

Bonucci: Tudi največji lahko grešijo

Branilec Juventusa Leonardo Bonuccije dejal, da je za domače nogometaše po napredovanju v finale "kozarec napol poln", glede zapravljene enajstmetrovke Ronalda pa je pristavil, da "tudi največji lahko naredijo napake".

"Pomembno je bilo, da se prebijemo naprej in igranje v Rimu je bil naš prvi cilj v sezoni," je za Rai Sportdejal Bonucci, ki je sezono 2017/18 tako presenetljivo odigral v vrstah petkovih tekmecev. "Bilo je čudno in težko na začetku, stadion je bil prazen, po 90 dneh (brez tekme, op. a.) ... Malce so nas raztegnili in Milan je igral zelo dobro z deseterico proti enajstim. Bil je remi, a moramo gledati, kot da je kozarec napol poln, saj je bil naš cilj preboj v sredin finale. Ronaldo? Tudi največji lahko grešijo, Milan bi lahko zadel v vsakem trenutku, zato smo morali ostati pozorni. Mislim, da bomo v prihodnje videli izvrsten Juve in izvrstnega Ronalda. Skupaj s celim svetom smo se otresli temnega trenutka, upajmo pa, da bomo prinesli nekaj upanja in veselja navijačem, ki so doma. V sredo jim želimo posvetiti še nekaj več,"je sklenil Bonucci.