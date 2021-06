Calhanoglu potrdil selitev, a ostaja v istem mestu

Sedemindvajsetletni nogometaš je turškemu TRT Sporu povedal, da bo v torek odšel v Milano, kjer bo podpisal pogodbo z novo ekipo. "Dosegel sem dogovor z Interjem. Grem v Milano," je povedal tehnično izjemno podkovani vezist.

Calhanoglu je upal, da bo reprezentanci pomagal do uspeha na letošnjem Euro, a je Turčija v skupinskem delu izgubila vsa tri srečanja in prejela osem golov. Nazadnje jo je s 3:1 ugnala Švica, pred tem pa je to uspelo tudi Walesu (2:0) in Italiji (3:0).

Milan je sicer Calhanogluja, ki je v pretekli sezoni za klub dosegel devet golov, ponudil podaljšanje pogodbe, a je turški reprezentant to zavrnil. Nogometaš, rojen v nemškem Mannheimu, se je Milančanom pridružil leta 2017, pred tem pa je štiri sezone igral v nemški Bundesligi, kjer je igral za Hamburg in Bayer Leverkusen.

Italijanski mediji ob prestopu dodajajo, da gre najverjetneje za zamenjavo Christiana Eriksena, ki bo v nadaljevanju kariere potreboval srčni spodbujevalnik, kar pa na Apeninskem polotoku ni dovoljeno, zato si bo moral novega delodajalca poiskati drugje. Inter je na čelu z dolgoletnim slovenskim reprezentantom Samirjem Handanovićem lani osvojil prvi naslov italijanskih prvakov v 11 letih, a se je po koncu sezone razšel s trenerjem Antoniom Contejem. Zamenjal ga je Simone Inzaghi.