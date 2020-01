Camoranesi na klopi Sežane gradi svojo evropsko zgodbo

Za 43-letnega nekdanjega italijanskega reprezentanta in igralca Juventusa Maura Camoranesija je izziv na klopi sežanskega prvoligaša prva trenerska izkušnja v Evropi po krajših izzivih v Mehiki in Braziliji pred leti. "To je izjemna priložnost za delo v Evropi. Prišel sem v ambiciozno okolje, kjer se dela z mladimi," je povedal na današnji novinarski konferenci v Sežani. Prvi cilj Tabora je obstanek. Camoranesi meni, da bo trenutno osmouvrščenemu moštvu to tudi uspelo. "Stvari bodo šle v pravo smer. Moja želja je, da razvijem pozitivno energijo, taktiko, prilagojeno igralskemu kadru, ki bo posledično prinesla rezultate." Meni, da težav s prilagajanjem na slovensko ligo ne bo imel, niti s prilagajanjem na manjše stadione, kot jih je bil vajen v svoji igralski karieri. "Jaz sem se igralsko razvijal še na manjših stadionih," je dejal, pri tem pa dodal, da si je za pripravo ogledal posnetke tekem iz prvenstva. "Ampak se predvsem osredotočam na lastno ekipo, prva naloga je razvoj lastne igre." Prihod Camoranesija v sežanskem klubu, ki je v treh letih kar dvakrat napredoval v višjo ligo, vidijo kot pomemben korak v želji po novih dosežkih. "Gre za logičen korak v razvoju Tabora, saj že nekaj časa presegamo lokalno okolje. Z Maurom uvajamo svetovno znanje, kar predstavlja veliko dodano vrednost za nadaljevanje sezone," ocenjuje direktor klubaDavor Škerjanc. Poleg nogometnega znanja je prihod Camorenesija za klub tudi velika marketinška pridobitev, kar dokazuje že izjemna obiskanost novinarske konference. Na njej je bilo okoli 20 novinarjev z obeh strani meje in številne snemalne ekipe. "To je največje ime, ki se je pojavilo v slovenski prvi ligi doslej," je ocenil Škerjanc, ki je ob tem finančno konstrukcijo prihoda nekdanjega igralskega zvezdnika označil za vzdržno.