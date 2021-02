Camoranesi pred nadaljevanjem sezone: Miren sem

"Miren sem," v pričakovanju otvoritve spomladanskega dela za uradno spletno stran kluba iz štajerske prestolnice pravi trener Mauro Camoranesi. Pogled na igrišče na zadnjem treningu je bil povsem drugačen kot denimo pred tednom ali dvema. Tudi štab se dopolnjuje: po vrnitvi Marka Šulerjaso zdaj v Turčiji še trije člani vijol’čne odprave, Andres Yllana, Miguel Enrique AlbinoinJanko Veselič."Tudi vmes se ob vsem, kar se je dogajalo, nismo želeli pritoževati. Brez prilagajanja v teh časih preprosto ne gre, gremo korak po korak in se vračamo v realnost. Vedno več nas je na treningih, moštvo se dopolnjuje, kmalu se bo tudi strokovni štab. Imamo 19 igralcev, ki so med kandidati za prvo tekmo. Le Amir Derviševićin Gregor Bajdeše nista nared."



Ilija Martinović bo, kot poročajo na uradni spletni strani mariborskega prvoligaša, izpustil premiero zaradi štirih rumenih kartonov, za nastop je predviden Luka Koblar."Dobro je oddelal priprave in prav je, da dobi priložnost. Pogovoril sem z vsemi obrambnimi igralci, vedo, kaj se od njih zahteva. Zadovoljstvo v vseh pogledih mi prinaša tudi spoznanje, da fantje lahko igrajo na različnih igralnih položajih. Na desni strani manjkata Milec in Klinar, tako da je v prednosti zdaj Felipe Santos. Čaka nas zahtevna tekma, Domžalčani so dolgo časa skupaj, ekipa ni doživela sprememb v primerjavi z jesenskim delom. Imeli so dobre rezultate na vmesnih preizkušnjah, toda priprave so le priprave. Zares bo šlo v sredo. Prva tekma po dolgem času vedno prinaša posebne občutke, naš cilj pa je jasen - želimo nadaljevati, kjer smo ostali jeseni,"pravi Argentinec na mariborski klopi.