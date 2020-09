Camoranesi: To je brez dvoma igrišče, ki očitno Mariboru ne ustreza

Sežanska zelenica je v zadnjem letu naravnost zakleta za nogometaše Maribora, ki so v soboto na stadionu Rajka Štolfe izgubili še tretjič zapored. Domača CB24 Tabor Sežana je Štajerce prehitela na lestvici in zavzela drugo mesto, pred slovenskimi podprvaki pa je že v naslednjem krogu ena izmed tekem sezone ‒ "večni derbi" z Olimpijo, ki je na začetku sezone prav tako vse prej kot prepričljiva. Trener Mauro Camoranesije ob povratku v Sežano doživel hladen tuš, ki pa očitno ni bil povsem nepričakovan.

"Pred tekmo smo rekli, da če ne bomo igrali dovolj intenzivno, bi lahko imeli težave in prav to se je zgodilo. Tekmeci so bili dobri, kompaktni kot moštvo, nevarni v protinapadih. Prednost, do katere so prišli v začetnem delu, se je na koncu izkazala za odločilno,"je uradna spletna stran Maribora citirala Camoranesija, ki se je nato dotaknil tudi negativnega niza Štajercev na tekmah v Sežani.

'Storjenih je bilo preveč napak'

"Tudi to se dogaja v nogometu. So igrišča, ki so ti prijetna, a tudi manj prijetna. To je brez dvoma igrišče, ki očitno Mariboru ne ustreza. Imeli smo se možnost vrniti po zaostanku, toda bilo je storjenih preveč napak. Igra se od prve do devetdesete minute, toda naše obdobje z boljšimi trenutki je bilo prekratko. Enostavno smo se preslabo odzivali na tako imenovane druge žoge, manjkalo je agresivnosti, večje intenzivnosti v naši igri. Tabor je izkoristil priložnosti, ki so se mu ponudile. Rezultat je pravičen, to je treba priznati in izpostaviti kot bistveno ugotovitev te tekme,"je pojasnil Camoranesi, za katerega je to druga sezona v slovenskem prvoligaškem nogometu, a tudi druga, v kateri je na klop svoje ekipe sedel med sezono.

V naslednjem krogu bo nekdanji zvezdnik Banfielda, Cruz Azula, Verone, Juventusa, Stuttgarta, Lanusa in Racing Cluba prvič okusil tudi čare največje tekme na slovenskem prvoligaškem koledarju. Na sporedu je namreč prvi derbi z ljubljansko Olimpijo.

"Ne glede na rezultat bi se morali lotiti temeljitih priprav. Ni prijetno zaradi razpleta, toda z vrnitvijo iz Sežane moramo odmisliti to tekmo in se usmeriti k naslednji. Zdaj moramo izkoristiti priložnost za uspešen delovni teden. Delati moramo, kar je treba delati, da bi prišli do želenega napredka. Zavedamo se, da nas prihodnjo nedeljo čaka zelo, zelo pomembna tekma,"je sklenil Camoranesi.