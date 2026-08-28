Campelos o žrebu: Upam, da nam bo znova uspelo napolniti tribune

Celjani se bodo v skupinski fazi Lige Evropa na domačem stadionu Z'Dežele udarili z Olympiakosom, Omonio, NEC Nijmegenom in Salzburgom. Spisek ne tako renomiranih tekmecev, ki pa vseeno obljublja štiri atraktivne večere v mestu ob Savinji. Jasno je, da so si navijači Celja želeli, da v knežje mesto pripotujeta italijanska velikana Milan ali Juventus, a je tak žreb slovenskim prvakom omogočil, da sanjajo o napredovanju v izločilne boje.

"Zelo smo ponosni, da bomo prvič zaigrali v Ligi Evropa. Zdaj poznamo naše nasprotnike, zagotovo si bomo prizadevali, da naš klub, naše mesto in celo našo državo predstavimo v najboljši možni luči. Vemo, da bomo igrali proti odličnim ekipam, Bayer iz Leverkusna je najbolje rangirana ekipa v letošnji izvedbi Lige Evropa. Kljub temu si želimo biti konkurenčni vsem tekmecem. Upam, da bo vzdušje na domačih tekmah podobno tistemu proti Slovanu iz Bratislave," je žreb pokomentiral celjski strateg Vitor Campelos.