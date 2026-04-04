Štajerski derbi tokrat neposreden boj za naslov

Za Celjane je scenarij jasen: zmaga bi pomenila velik korak proti tretjemu naslovu državnih prvakov. Za Mariborčane pa gre skoraj za "biti ali ne biti", saj bi poraz lahko pomenil usoden udarec v boju za sam vrh.

Grofje v zaključni del prvenstva vstopajo z odlično popotnico po treh zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih. V medsebojnih obračunih z Mariborom so v tej sezoni uspešnejši. Dobili so oba jesenska derbija, februarski spektakel v Ljudskem vrtu pa se je končal z razburljivim remijem (3:3).

Ob tem Celjani delujejo kot ekipa, ki je po prihodu trenerja Vitorja Campelosa v pravem trenutku ujela ritem. Portugalski strateg poudarja, da dvomov o kakovosti ni bilo nikoli, ključna pa je bila vrnitev samozavesti.