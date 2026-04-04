Nogomet

Štajerski derbi tokrat neposreden boj za naslov

Celje, 04. 04. 2026 07.00 pred 24 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
S.V.
Maribor - Celje

Prva liga Telemach vstopa v odločilno fazo sezone – zadnjo četrtino prvenstva, ki jo odpira največji obračun na Štajerskem. Na stadionu Z'dežele se bosta pomerila vodilno Celje in drugouvrščeni Maribor, razlika med tekmecema pa znaša že devet točk. Vloga favorita je rahlo na strani grofov, a vložek je ogromen za obe ekipi.

Za Celjane je scenarij jasen: zmaga bi pomenila velik korak proti tretjemu naslovu državnih prvakov. Za Mariborčane pa gre skoraj za "biti ali ne biti", saj bi poraz lahko pomenil usoden udarec v boju za sam vrh.

Grofje v zaključni del prvenstva vstopajo z odlično popotnico po treh zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih. V medsebojnih obračunih z Mariborom so v tej sezoni uspešnejši. Dobili so oba jesenska derbija, februarski spektakel v Ljudskem vrtu pa se je končal z razburljivim remijem (3:3).

Ob tem Celjani delujejo kot ekipa, ki je po prihodu trenerja Vitorja Campelosa v pravem trenutku ujela ritem. Portugalski strateg poudarja, da dvomov o kakovosti ni bilo nikoli, ključna pa je bila vrnitev samozavesti.

Vitor Campelos
FOTO: NK Celje
FOTO: NK Celje

"Za nas je to najpomembnejša tekma sezone. In takšna bo vsaka do konca. Pred nami je osem finalov. Če želimo postati prvaki, moramo takšne tekme dobivati," meni Campelos, ki je ob prihodu hitro stabiliziral ekipo, zdaj pa jasno sporoča, da Celje želi naslov in verjame, da ima vse potrebno za to.

Velik adut Celjanov bo tudi Svit Sešlar, ki je bil izbran za igralca meseca marca, po zimskem povratku pa je v osmih ligaških tekmah dosegel kar sedem zadetkov.

Nazadnje je blestel proti Primorju, ko je dosegel hat-trick, svojo vrednost pa je dokazal tudi v derbijih. V februarskem je prispeval zadetek, v lanski sezoni pa je prav on z mojstrovino v sodnikovem dodatku odločil tekmo proti Mariboru. Sešlar je proti vijoličastim v dresu Celja in Olimpije izgubil le enkrat, dobil pa kar devet od 13 tekem.

Maribor v Celje prihaja z jasnim ciljem, da zmanjša zaostanek in znova odpre boj za naslov. Vsak drug razplet bi pomenil, da se prvenstvena tehtnica močno nagiba na celjsko stran.

A Campelos opozarja, da gre za izjemno kakovostnega tekmeca: "Prihaja ekipa z odličnim trenerjem in jasnim ciljem. Želijo zmanjšati zaostanek. Mi ga želimo povečati. Takšne tekme odločajo prvake."

Preberi še Pejičić samozavestno: Če bomo pravi, je Celje brez možnosti

Derbi 28. kroga se bo na stadionu Z'dežele začel ob 20.15. Pravico bo delil David Šmajc, ob pomoči Jureta Praprotnika in Grege Kordeža, četrti sodnik bo Rade Obrenović. V VAR-sobi bosta Matej Jug in Bojan Mertik.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lucas Grof
04. 04. 2026 12.00
Šampijoni 💛💙💛💙💛
Odgovori
+1
1 0
borjac
04. 04. 2026 10.22
Celje naj razbije večni dolgčas med Mariborom in Olimpijo , GREMO CELJANI...
Odgovori
+3
3 0
NkMaribor
04. 04. 2026 10.09
Zagotovljena zmaga za Maribor.Še lažja zmaga bo kot proti žabarjem.
Odgovori
-2
0 2
RUBEŽ
04. 04. 2026 08.58
Gremo vijolice, vse je še možno.
Odgovori
-6
1 7
