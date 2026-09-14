Campelos že bivši, novi trener grofov Zeljković

Na dopoldanski novinarski konferenci Celja pred prvo tekmo v Ligi Evropa v klubski zgodovini je pred medije stopil Vitor Campelos. Videti je bilo, kot da nima nobenih informacij o tem, da z ekipo ne bo odpotoval na gostovanje k Bayer Leverkusnu.

Vitor Campelos je bil še pred slabimi tremi tedni s Celjem na pragu Lige prvakov. FOTO: Luka Kotnik

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je v kasnejših urah prišlo do zasuka. 51-letni Portugalec bo po vsej verjetnosti že danes skupaj s celotnim trenerskim štabom zapustil Celje, njegov položaj pa bo prevzel slovenski trener Zoran Zeljković. 46-letni Ljubljančan je sicer še v soboto na prvenstveni tekmi z Olimpijo vodil Koper, ki je na Bonifiki izgubil z 1:3. Kanarčki se mu kljub spodrsljaju niso želeli odreči, po informacijah portala Sportklub pa so sprejeli celjsko ponudbo za odkup trenerja, ki znaša več kot 300 tisoč evrov. Zeljković se bo v mesto grofov preselil skupaj s svojim strokovnim štabom, na klop primorskega kluba pa bo sedel Milan Anđelković.

Zoran Zeljković je Koper prvič zapustil oktobra leta 2023, ko se je preselil k Olimpiji. FOTO: Luka Kotnik

Za Zeljkovića to ne bo prva avantura v Celju, saj je prav tam v vlogi pomočnika nabiral prve trenerske izkušnje, preden se je leta 2018 pri Iliriji podal na samostojno pot. Na domačih tleh je poleg že omenjenih Kopra in Olimpije vodil še Krko, v tujini pa prvi del sezone 2024/25 preživel pri latvijski Audi, drugi del pa v ruski prestolnici pri Rodini.

Naslov prvaka prinaša slovo trenerja