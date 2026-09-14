Campelos že bivši, novi trener grofov Zeljković

Na dopoldanski novinarski konferenci Celja pred prvo tekmo v Ligi Evropa v klubski zgodovini je pred medije stopil Vitor Campelos. Videti je bilo, kot da nima nobenih informacij o tem, da z ekipo ne bo odpotoval na gostovanje k Bayer Leverkusnu.
Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je v kasnejših urah prišlo do zasuka. 51-letni Portugalec bo po vsej verjetnosti že danes skupaj s celotnim trenerskim štabom zapustil Celje, njegov položaj pa bo prevzel slovenski trener Zoran Zeljković.
46-letni Ljubljančan je sicer še v soboto na prvenstveni tekmi z Olimpijo vodil Koper, ki je na Bonifiki izgubil z 1:3. Kanarčki se mu kljub spodrsljaju niso želeli odreči, po informacijah portala Sportklub pa so sprejeli celjsko ponudbo za odkup trenerja, ki znaša več kot 300 tisoč evrov. Zeljković se bo v mesto grofov preselil skupaj s svojim strokovnim štabom, na klop primorskega kluba pa bo sedel Milan Anđelković.
Za Zeljkovića to ne bo prva avantura v Celju, saj je prav tam v vlogi pomočnika nabiral prve trenerske izkušnje, preden se je leta 2018 pri Iliriji podal na samostojno pot. Na domačih tleh je poleg že omenjenih Kopra in Olimpije vodil še Krko, v tujini pa prvi del sezone 2024/25 preživel pri latvijski Audi, drugi del pa v ruski prestolnici pri Rodini.
Naslov prvaka prinaša slovo trenerja
Campelos ni prvi trener, ki je s Celjem dosegel nekaj posebnega, nato pa moral oditi. V sezoni 2023/24 je državni prvak z grofi postal Damir Krznar, v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov nato deklasiral Floro, tudi novo prvenstveno sezono pa odprl uspešno – z zmago proti Bravu. V drugem krogu kvalifikacij za mesto med evropsko elito je na domačih tleh remiziral s Slovanom, nekaj dni pozneje pa ga je nasledil Albert Riera.
Podobna usoda je zdaj doletela tudi Campelosa. Slednji je postal prvi trener Celja po Krznarju, ki je naslov prvaka prinesel v knežje mesto. V evropskih kvalifikacijah je spisal klubsko zgodovino, uvrstitev v Ligo Evropa pa mu na njegovo žalost ni prinesla zagotovitve, da bo klub proti velikanom stare celine tudi vodil kot trener.
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