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Nogomet

Campelos že bivši, novi trener grofov Zeljković

Celje, 14. 09. 2026 15.51 pred 45 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.M.
Zoran Zeljković in Vitor Campelos THUMB

Vitor Campelos je v lanski sezoni Celje popeljal do naslova prvaka, nedavno pa še do zgodovinske uvrstitve v Ligo Evropa. Tam grofe prva tekma čaka v sredo, na trenerskem stolčku pa ne bo Portugalca. Po slabih predstavah v zadnjem obdobju je namreč dobil nogo, nasledil pa ga bo Slovenec Zoran Zeljković.

Na dopoldanski novinarski konferenci Celja pred prvo tekmo v Ligi Evropa v klubski zgodovini je pred medije stopil Vitor Campelos. Videti je bilo, kot da nima nobenih informacij o tem, da z ekipo ne bo odpotoval na gostovanje k Bayer Leverkusnu.

Vitor Campelos je bil še pred slabimi tremi tedni s Celjem na pragu Lige prvakov.
Vitor Campelos je bil še pred slabimi tremi tedni s Celjem na pragu Lige prvakov.
FOTO: Luka Kotnik

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je v kasnejših urah prišlo do zasuka. 51-letni Portugalec bo po vsej verjetnosti že danes skupaj s celotnim trenerskim štabom zapustil Celje, njegov položaj pa bo prevzel slovenski trener Zoran Zeljković.

46-letni Ljubljančan je sicer še v soboto na prvenstveni tekmi z Olimpijo vodil Koper, ki je na Bonifiki izgubil z 1:3. Kanarčki se mu kljub spodrsljaju niso želeli odreči, po informacijah portala Sportklub pa so sprejeli celjsko ponudbo za odkup trenerja, ki znaša več kot 300 tisoč evrov. Zeljković se bo v mesto grofov preselil skupaj s svojim strokovnim štabom, na klop primorskega kluba pa bo sedel Milan Anđelković.

Zoran Zeljković je Koper prvič zapustil oktobra leta 2023, ko se je preselil k Olimpiji.
Zoran Zeljković je Koper prvič zapustil oktobra leta 2023, ko se je preselil k Olimpiji.
FOTO: Luka Kotnik

Za Zeljkovića to ne bo prva avantura v Celju, saj je prav tam v vlogi pomočnika nabiral prve trenerske izkušnje, preden se je leta 2018 pri Iliriji podal na samostojno pot. Na domačih tleh je poleg že omenjenih Kopra in Olimpije vodil še Krko, v tujini pa prvi del sezone 2024/25 preživel pri latvijski Audi, drugi del pa v ruski prestolnici pri Rodini.

Naslov prvaka prinaša slovo trenerja

Campelos ni prvi trener, ki je s Celjem dosegel nekaj posebnega, nato pa moral oditi. V sezoni 2023/24 je državni prvak z grofi postal Damir Krznar, v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov nato deklasiral Floro, tudi novo prvenstveno sezono pa odprl uspešno – z zmago proti Bravu. V drugem krogu kvalifikacij za mesto med evropsko elito je na domačih tleh remiziral s Slovanom, nekaj dni pozneje pa ga je nasledil Albert Riera.

Podobna usoda je zdaj doletela tudi Campelosa. Slednji je postal prvi trener Celja po Krznarju, ki je naslov prvaka prinesel v knežje mesto. V evropskih kvalifikacijah je spisal klubsko zgodovino, uvrstitev v Ligo Evropa pa mu na njegovo žalost ni prinesla zagotovitve, da bo klub proti velikanom stare celine tudi vodil kot trener.

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Yon Dan
14. 09. 2026 16.38
Slovenski trener?!
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
14. 09. 2026 16.35
Kakšne uspehe ima prvi? Kakšne uspehe ima drugi? Gotovi so.
Odgovori
0 0
borjac
14. 09. 2026 16.14
Srečno Celje , čeprav jaz osebno v Zeljkoviću ne vidim ne vem kako prodornega in taktičnega trenerja , v Kopru ni ravno blestel , bomo videli ?????
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+1
1 0
Boris Kavčič
14. 09. 2026 16.10
gotovi so
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-1
0 1
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