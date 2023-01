Cancelo se z Otoka seli v Bundesligo

Portugalski nogometaš Joao Cancelo se z Otoka seli v Nemčijo. Branilec Manchester Cityja, eden izmed zvezdnikov Premier lige, tako odhaja na posojo v Bayern Munchen. Posel naj bi bil, kot poroča italijanski novinar Fabrizio Romano , vreden 70 milijonov evrov in naj bi vključeval možnost odkupa. Cancelo naj bi danes popoldan tam tudi že opravil zdravniški pregled. Portugalec je izpadel iz enajsterice Pepa Guardiole in tako ni bil v začetni postavi na zadnjih treh tekmah, ki jih je odigral aktualni prvak angleškega prvenstva. Cancelo ima sicer z meščani sklenjeno pogodbo do leta 2027. Portugalski zvezdnik je kariero začel v Benfici, nato nogometno pot nadaljeval v Španiji za Valencio, v Italiji je zastopal barve Interja in Juventusa, sedaj pa se je odločil za močno nemško prvenstvo.

Kot poročajo različni mediji, naj bi se nogometaš odločil za ta korak, ker so se ponovno pojavile napetosti med njim in Guardiolo. Španec je sicer pred letom dni povedal: "Ko se je Cancelo pridružil klubu, smo imeli nekaj težav, pri veliko zadevah se nismo strinjali, deloma tudi zaradi mojih napak. Toda sedaj sem vesel, da je tukaj popolnoma zadovoljen in srečen ter da bo lahko igral naslednjih nekaj sezon." V sezoni 2020/21 je dosegel tri zadetke in dodal še šest podaj, lani je pri ravno tako treh zadetkih vknjižil še deset podaj. Težavno je bilo tudi na zadnjih dveh tekmah Portugalske na svetovnem prvenstvu v Katarju lanskega leta, ko ni igral vseh 90 minut tekme, saj je začel na klopi. In vse skupaj se je, kot se zdi, po koncu mundiala, preneslo tudi v Manchester. V treh tekmah, ki jih je začel v prvi postavi, je City dvakrat izgubil, pri zmagi pa je bil zamenjan ob polčasu.