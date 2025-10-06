Svetli način
Nogomet

Cannavaro po neuspešni zgodbi pri Dinamu postal selektor Uzbekistana

Taškent, 06. 10. 2025 16.01 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Nekdanji italijanski reprezentant Fabio Cannavaro, kapetan zlate selekcije azzurrov na svetovnem prvenstvu leta 2006, je novi selektor nogometne reprezentance Uzbekistana. 52-letni strateg je bil nazadnje glavni trener zagrebškega Dinama, kjer pa so ga odslovili aprila po le štirih mesecih na klopi.

Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro FOTO: AP

Fabio Cannavaro bo vodil azijsko reprezentanco na njenem prvem svetovnem prvenstvu. To bo njegovo drugo delo v vlogi selektorja, leta 2019 je bil že glavni trener kitajske reprezentance.

V Neaplju rojeni nekdanji centralni branilec Napolija, Parme, Interja, Juventusa in Real Madrida, ki velja za enega najboljših branilcev v zgodovini nogometa, je pred tem treniral Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese, ko sta v ekipi iz Vidma igrala tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić.

"Uzbekistanska nogometna zveza je podpisala pogodbo s Fabiom Cannavarom, zmagovalcem SP leta 2006 in enim najboljših branilcev sodobne dobe. Vodil bo našo reprezentanco v pripravah na SP, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki," so sporočili iz zveze.

Cannavaro se ponaša s prav posebnim dosežkom, ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju je edini branilec z zlato žogo.

Nogometna reprezentanca Uzbekistana se je prvič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo. Uzbekistan je do januarja vodil slovenski trener in nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov delo sporazumno končal.

Katanca je nasledil Timur Kapadze, ki je reprezentanco pripeljal do največjega uspeha v zgodovini države od samostojnosti po razpadu Sovjetske zveze. Vendar pa Kapadze ne bo vodil izbrane vrste na mundialu, ker so se v zvezi odločili, da bodo nalogo dodelili trenerju z večjimi mednarodnimi izkušnjami. Cannavaro je bil tretja izbira, potem ko sta Joachim Löw in Paulo Bento odklonila ponudbi.

uzbekistan nogomet cannavaro sp
