Cannavaro po neuspešni zgodbi pri Dinamu postal selektor Uzbekistana

V Neaplju rojeni nekdanji centralni branilec Napolija, Parme, Interja, Juventusa in Real Madrida, ki velja za enega najboljših branilcev v zgodovini nogometa, je pred tem treniral Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese, ko sta v ekipi iz Vidma igrala tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić .

Fabio Cannavaro bo vodil azijsko reprezentanco na njenem prvem svetovnem prvenstvu. To bo njegovo drugo delo v vlogi selektorja, leta 2019 je bil že glavni trener kitajske reprezentance.

"Uzbekistanska nogometna zveza je podpisala pogodbo s Fabiom Cannavarom, zmagovalcem SP leta 2006 in enim najboljših branilcev sodobne dobe. Vodil bo našo reprezentanco v pripravah na SP, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki," so sporočili iz zveze.

Cannavaro se ponaša s prav posebnim dosežkom, ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju je edini branilec z zlato žogo.

Nogometna reprezentanca Uzbekistana se je prvič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo. Uzbekistan je do januarja vodil slovenski trener in nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov delo sporazumno končal.

Katanca je nasledil Timur Kapadze, ki je reprezentanco pripeljal do največjega uspeha v zgodovini države od samostojnosti po razpadu Sovjetske zveze. Vendar pa Kapadze ne bo vodil izbrane vrste na mundialu, ker so se v zvezi odločili, da bodo nalogo dodelili trenerju z večjimi mednarodnimi izkušnjami. Cannavaro je bil tretja izbira, potem ko sta Joachim Löw in Paulo Bento odklonila ponudbi.