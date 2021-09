Cannavaro prekinil pogodbo s kitajskim Guangdžouom

Italijanski nogometni trener Fabio Cannavaro je prekinil sodelovanje z osemkratnim prvakom Kitajske, Guangdžouom, danes poročajo lokalni mediji. Oseminštiridesetletnik, ki je kot kapetan azzurrov leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka, je Guangdžou popeljal do naslova prvaka leta 2019. To je bil njegov drugi mandat na klopi kitajskega kluba, prvič ga je vodil leta 2014 in 2015.

Medijski zapisi ugibajo, da bo Fabia Cannavara nasledil nekdanji kapetan kitajske reprezentance in Guangdžoua, Zheng Zhi. Kitajsko prvenstvo ima ta čas premor, ki bo zaradi kvalifikacij za mundial 2022 v Katarju trajal tri mesece in pol, piše hrvaška tiskovna agencija Hina. Prvenstvo se bo nadaljevalo 1. decembra.