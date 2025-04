Cannavaro (pričakovano) ni več trener zagrebškega Dinama

Po sobotnem prepričljivem porazu v 28. krogu domače lige z 0:3 na gostovanju pri Istri 1961 pa so modri osem krogov pred koncem prvenstva na tretjem mestu in za vodilnim Hajdukom zaostajajo osem točk, za drugopostavljeno Rijeko pa sedem. "Trenerju Cannavaru se iskreno zahvaljujemo za njegov velik trud, zavzetost in prijaznost ter mu želimo vse dobro na nadaljnji športni in življenjski poti," piše v sporočilu Dinama.

Dinamo je odpustil že tretjega trenerja v sezoni. Sezono 2024/25 je začel s Sergejem Jakirovićem na klopi, nato ga je septembra zamenjal Nenad Bjelica, 29. decembra pa ga je nasledil Cannavaro. Ta je z Dinamom podpisal pogodbo do poletja 2026. Predvideva se, da je imel Cannavaro pri Dinamu 1,5 milijona evrov letne plače, piše portal index.hr.

Cannavara so pripeljali v Zagreb prav z namenom, da bi zmanjšal zaostanek za Hajdukom in Rijeko na prvenstveni lestvici, a so pod njegovim vodstvom pri Dinamu še povečali zaostanek v prvenstvu.