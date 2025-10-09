Cannavaro v Uzbekistanu takoj odrezal Katančeva strokovnjaka

Oba sta bila pomočnika že v obdobju Srečka Katanca (2021–2025). Ko se je nekdanji slovenski selektor predčasno poslovil in ga je začasno nadomestil Timur Kapadze, sta Nastja Čeh in Nihad Pejković ostala del uzbekistanske reprezentance.
Fabio Cannavaro, za katerim je ponesrečena epizoda pri zagrebškem Dinamu, pa se je takoj odločil, da prostora zanju v reprezentanci Uzbekistana več ni. S seboj je pričakovano pripeljal svoj trenerski štab, ki ga v celoti sestavljajo italijanski strokovnjaki.
Nastja Čeh je v bogati igralski karieri kar 46-krat oblekel dres slovenske reprezentance in bil nekajkrat tudi njen kapetan, igral je na svetovnem prvenstvu 2002.
Nihad Pejković je dvakrat oblekel dres reprezentance Bosne in Hercegovine. Velik pečat je pustil pri Olimpiji, za katero je igral več kot deset let, od leta 2021 je skupaj s Katancem deloval v Uzbekistanu, kjer je bil trener vratarjev.
Oba sta zdaj na svoji koži občutila, kako krut zna biti trenerski – ali pa selektorski – posel.
