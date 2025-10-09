Cannavaro v Uzbekistanu takoj odrezal Katančeva strokovnjaka

Oba sta bila pomočnika že v obdobju Srečka Katanca (2021–2025). Ko se je nekdanji slovenski selektor predčasno poslovil in ga je začasno nadomestil Timur Kapadze, sta Nastja Čeh in Nihad Pejković ostala del uzbekistanske reprezentance.

Fabio Cannavaro, za katerim je ponesrečena epizoda pri zagrebškem Dinamu, pa se je takoj odločil, da prostora zanju v reprezentanci Uzbekistana več ni. S seboj je pričakovano pripeljal svoj trenerski štab, ki ga v celoti sestavljajo italijanski strokovnjaki.