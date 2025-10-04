Cantona: Nogomet je več kot le šport, suspendirati morate Izrael

"Igral sem za Francijo in Manchester United. Vem, da je mednarodni nogomet več kot le šport. Je kultura, je politika, je mehka oblika moči. Je način, s katerim se države predstavljajo na globalni ravni. Prišel je čas, da vzamemo Izraelu ta privilegij, " je uvodoma dejal na dogodku Together for Palestine (Skupaj za Palestino, op. a.) na londonskem Wembleyju.

"Štiri dni po začetku vojne v Ukrajini sta Fifa in Uefa suspendirali Rusijo. Danes smo 716 dni v tem, kar pri Amnesty Internationalu pravijo genocid. In Izraelu je še vedno dovoljeno nastopati. Zakaj? Od kje ti dvojni standardi? Fifa in Uefa morata suspendirati Izrael," je legendarni Cantona pozval najmočnejši nogometni organizaciji na svetu.

"Klubi vsepovsod morajo odkloniti igranje proti izraelskim ekipam. Nogometaši morajo odkloniti igranje proti izraelskim moštvom," je nadaljeval nekdanji član rdečih vragov in nato povlekel še eno zanimivo zgodovinsko vzporednico: "Vsi se spomnimo apartheida v Južni Afriki. Športni bojkot je bil ključen pri njegovem končanju. Mi smo moč, vi ste moč."