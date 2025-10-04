Svetli način
Nogomet

Cantona: Nogomet je več kot le šport, suspendirati morate Izrael

Lodnon, 04. 10. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
J.B.
Komentarji
6

Legendarni francoski nogometaš Eric Cantona je znan po tem, da svojih političnih stališč nikoli ni skrival pred javnostjo. Tako je tudi v primeru genocida v Gazi, zaradi katerega je Fifo in Uefo pozval, naj končno suspendirata Izrael.

"Igral sem za Francijo in Manchester United. Vem, da je mednarodni nogomet več kot le šport. Je kultura, je politika, je mehka oblika moči. Je način, s katerim se države predstavljajo na globalni ravni. Prišel je čas, da vzamemo Izraelu ta privilegij," je uvodoma dejal na dogodku Together for Palestine (Skupaj za Palestino, op. a.) na londonskem Wembleyju. 

Eric Cantona nikoli ni skrival svojih političnih prepričanj.
Eric Cantona nikoli ni skrival svojih političnih prepričanj. FOTO: Profimedia

"Štiri dni po začetku vojne v Ukrajini sta Fifa in Uefa suspendirali Rusijo. Danes smo 716 dni v tem, kar pri Amnesty Internationalu pravijo genocid. In Izraelu je še vedno dovoljeno nastopati. Zakaj? Od kje ti dvojni standardi? Fifa in Uefa morata suspendirati Izrael," je legendarni Cantona pozval najmočnejši nogometni organizaciji na svetu. 

"Klubi vsepovsod morajo odkloniti igranje proti izraelskim ekipam. Nogometaši morajo odkloniti igranje proti izraelskim moštvom," je nadaljeval nekdanji član rdečih vragov in nato povlekel še eno zanimivo zgodovinsko vzporednico: "Vsi se spomnimo apartheida v Južni Afriki. Športni bojkot je bil ključen pri njegovem končanju. Mi smo moč, vi ste moč."

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
04. 10. 2025 18.38
ja, mogoče še kej?
ODGOVORI
0 0
zapiramvamustaaa
04. 10. 2025 18.31
+0
Važno da so Rusijo suspendirali ki ni napadala celotne Ukrajine.Izrael pa dela genocid katerega ne pomnemo še od tretjega rajha.
ODGOVORI
1 1
Diabloss
04. 10. 2025 18.06
+1
točno tako
ODGOVORI
3 2
Miran1960
04. 10. 2025 18.05
+2
Eric imaš moj glas...
ODGOVORI
5 3
zmerni pesimist
04. 10. 2025 18.03
+2
Nič ne bo tukaj he denar bolj važen
ODGOVORI
2 0
