Capello: Brazilski Ronaldo? Največji talent, ki mi je povzročil največ 'glavobolov'

Kot denimo to, da je v nekem trenutku do njega (Fabija Capella, op. p.) pristopil eden od najboljših evropskih napadalcev svoj čas, Nizozemec Ruud Van Nistelrooy, ki si je v omenjeni sezoni 2006/07 delil Realovo garderobo z 'Il Fenomenom' (vzdevek Luisa Nazario de Lime Ronalda), in mu potožil:



"'Mister', garderoba zaudarja po alkoholu," je le ena od anekdot iz tistega obdobja, v katerem so si madridsko garderobo delili svoj čas največji nogometni zvezdniki na svetu. Capello v nadaljevanju pogovora za italijanski Sky Sport pripoveduje: "Še kako dobro se spomnim tistih šest mesecev skupnega sodelovanja z Ronaldom, ki je po mojem mnenju največji nogometni talent, ki sem ga treniral. Bil je pred svojim časom, praktično neulovljiv za vsako obrambo, a je imel po drugi strani precej težav izven nogometnih igrišč."