Capello in Kek z zvezdniško ekipo v Stožicah

Vse bližje je nogometni spektakel z močno izraženo dobrodelno noto. Nekatera največja imena svetovnega nogometa bodo 15. septembra pred polnim stadionom v Stožicah nastopila za žrtve letošnjih katastrofalnih poplav v Sloveniji. Na tekmi bodo tudi mladi nogometaši. Nogometna zveza je namreč kupila vstopnice za okoli 300 otrok iz 28 nogometnih klubov, ki so jim poplave uničile stadione. 1600 vstopnic pa si bodo razdelili gasilci, vojaki in civilna zaščita, torej tisti, ki so v ujmi prvi nesebično priskočili na pomoč. Znani sta tudi že ekipi, ki ju bosta vodila Fabio Capello na eni (rdeča ekipa) in Matjaž Kek (modra ekipa) na drugi strani.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:40 audio-control-play-line Iz 24UR: Vstopnice za dobrodelno tekmo 01:13 audio-control-play-line Iz SVETA: Vstopnice za dobrodelno tekmo icon-chevron-left icon-chevron-right