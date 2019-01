Cardiff izgubil čustveno tekmo v Londonu, kjer so se poklonili Sali

Arsenal je z goloma Pierra-Emericka Aubameyanga in Alexandra Lacazetta v drugem polčasu ligaške tekme zlomil odpor Cardiff Cityja (2:1), toda nov poraz Valižanov v bitki za obstanek je ostal povsem v senci čustvene minute molka, ki so jo na londonskem stadionu Emirates pripravili za pogrešanega člana Cityja Emiliana Salo.

Nogometaši Arsenala in Cardiff Cityja so se pred prvim sodnikovim žvižgom poklonili Emilianu Sali, argentinskemu napadalcu, za katerim se je na letu iz Nantesa v Cardiff nad Rokavskim prelivom izgubila vsaka sled. Za Valižane je bila to prva tekmovalna preizkušnja po dogodkih, ki so prejšnji ponedeljek pretresli športni svet. Njihov karizmatični trener Neil Warnockje nedavno celo priznal, da je zaradi hudega stresa razmišljal celo o upokojitvi.

Tudi navijači Cardiffa so nosili narcise na torkovi tekmi v Londonu. FOTO: AP

Kapetana Mesut Özil in Souleymane Bambasta na igrišče pred tekmo položila narcise, po tem, ko so si "topničarji" v drugem polčasu z goloma Pierra-Emericka Aubameyanga in Alexandra Lacazettale uspeli zagotoviti zmago, pa so Cardiffčani le uspeli zabiti častni gol, ki ga je Nathanie Mendez-Lainggloboko v sodnikovem podaljšku posvetil nesojenemu soigralcu, ki so ga pri Arsenalu tudi uvrstili na seznam igralcev za tekmo na domačem stadionu in s tem navdušili valižanske kolege.

