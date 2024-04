Cardiff od Nantesa zaradi pokojnega Emiliana Sale zahteva kar 120 milijonov

Spomnimo, 19. januarja sta se Nantes in Cardiff City dogovorila za prestop Emiliana Sale za okoli 17 milijonov evrov, kar je za Valižane predstavljal klubski rekord. Dva dneva pozneje je argentinski napadalec odletel iz Francije na Otok, a je njegovo letalo strmoglavilo v Rokavskem prelivu.

Možnosti za obstanek Cardiffa so izračunali s pomočjo statistike "pričakovanih zadetkov" (xG) Emiliana Sale.

S tem pa se pri Cardiffu očitno ne mislijo kar tako sprijazniti. Na podlagi umetne inteligence so izračunali, da bi imeli z morebitnimi goli argentinskega napadalca 54-odstotno možnost za obstanek v Premier League, kar jim v sezoni 2018/2019 ni uspelo. Bili so 18., za obstanek sta jim zmanjkali dve točki.

Strokovnjak za športne finance Maurice Nussenbaum, ki so ga najeli pri Cardiffu, je dodatno izračunal, da je klub z izpadom iz angleške elite in posledično izgubo ugleda izgubil vsaj 120 milijonov evrov, kar si v prestolnici Walesa sedaj želijo povrniti.

L'Equipe dodaja, da so se pri Nantesu že odzvali na milo rečeno čudno obtožbo in tudi sami odšli na sodišče, kjer Valižanom očitajo moralno škodo in zanje zahtevajo finančno kazen.