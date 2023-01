Carew namesto v zapor na norveško nogometno zvezo

Nekdanji norveški nogometaš John Carew, ki so ga novembra zaradi utaje davkov obsodili na 14 mesecev zapora, ima novo službo. Pri norveški nogometni zvezi so zapisali, da so s 43-letnim nekdanjim reprezentantom sklenili pogodbo o skrbi za mlade nogometaše. Njegova nova vloga v zvezi bi mu lahko utrla pot za prilagoditev kazni.

Nekdanji napadalec, ki je zbral 91 nastopov za reprezentanco, je bil novembra v svoji državi obsojen na 14 mesecev zapora, ker davčnim organom ni prijavil približno 12,8 milijona kron (približno 1,2 milijona evrov) prihodkov med letoma 2014 in 2019. "Carew upa, da bo med prestajanjem kazni lahko prevzel funkcijo z elektronsko zapestnico, in bo v zvezi s tem podal zahtevo zaporniškim oblastem," je izjavo norveške zveze citirala francoska tiskovna agencija AFP. icon-expand John Carew FOTO: Reuters "Dobro je, da želi svoje sposobnosti uporabiti v korist otrok in mladostnikov," je dejala predsednica zveze Lise Klaeveness: "Morda je ta služba lahko sestavni del njegove kazni, v tem primeru bo zmagovalna." Carew je decembra na lastno pobudo stopil v stik z norveško zvezo. "Komaj čakam, da se vrnem v šport," je dejal in dodal: "Nogomet ostaja pomemben vidik mojega življenja. Lepo bo, če bom lahko prispeval k razvoju nove generacije igralcev."