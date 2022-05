Carletto glavna zvezda proslave ob Realovi osvojitvi naslova

62-letni strateg je z osvojenim naslovom v španski La Ligi dosegel nov mejnik. Italijan je namreč postal edini trener, ki je osvojil naslove v petih glavnih evropskih ligah. V italijanski Serie A je do naslova popeljal zasedbo AC Milana leta 2004, Premier League je osvojil z londonskim Chelseajem (2010), francosko Ligue 1 s Paris Saint-Germainom leta 2013, Bundesligo pa z Bayernom leta 2017.

Po družbenih omrežjih pa je danes zaokrožila tudi fotografija, na kateri Ancelotti pozira z Brazilcema Juniorjem Viniciusom in Rodrygom, branilcema Ederjem Militaom in Davido Alabo, v ustih (in rokah) pa drži cigaro.