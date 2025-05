Carlo Ancelotti: najuspešnejši trener v zgodovini Real Madrida

V ponedeljek je postalo jasno, da bo italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti po koncu sezone zapustil trenerski stolček Real Madrida. 65-letnik, ki je v dveh mandatih beli balet skupno vodil skoraj šest let in v tem času na 350 tekmah osvojil 15 trofej, se je že pred časom v klubsko zgodovino zapisal kot najuspešnejši trener. Kaj vse je osvojil?

Carlo Ancelotti je na klop madridskega velikana prvič sedel julija 2013 in nasledil portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha. Zasedbo je hitro okrepil s poletnimi nakupi, med katerimi izstopajo Gareth Bale, Casemiro, Dani Carvajal in Isco Alarcon. V izjemno izenačenem španskem prvenstvu je s svojimi varovanci končal na tretjem mestu, po točkah izenačen z Barcelono in tri točke za Atleti. Kljub neuspehu v domačem prvenstvu je Italijan sezono sklenil z dvema pomembnima trofejama – v finalu Kraljevega pokala je ugnal Barcelono, za jubilejno 10. lovoriko Real Madrida v Ligi prvakov pa na nepozabnem finalnem obračunu po podaljšku s 4:1 premagal mestne rivale.

Carlo Ancelotti je leta 2014 v Madrid pripeljal težko pričakovano 'La Decimo'. FOTO: AP icon-expand

Naslednja sezona je bila veliko manj uspešna. Klub so med drugim okrepili Toni Kroos, James Rodriguez in Keylor Navas, Real je v klubske vitrine sicer dodal še dve trofeji, a veliko manj pomembni, kot tisti iz prejšnje sezone. V španskem superpokalu so premagali Sevillo, po zmagah proti Cruz Azulu in San Lorenzu pa osvojili svetovno klubsko prvenstvo. V domačem prvenstvu so zbrali dve točki manj od Barcelone, ki je osvojila špansko ligo, v Kraljevem pokalu jih je v osmini finala izločil Atletico, med evropsko elito pa so morali v polfinalu priznati premoč Juventusu. Omenjeni rezultati so prinesli konec Ancelottijevega prvega obdobja na klopi Real Madrida. Tja se je vrnil po šestih letih, v vmesnem obdobju so bili galaktiki najuspešnejši pod taktirko Zinedina Zidana, njihova prevlada pa se je s povratkom Italijana nadaljevala. Po poletnih pripravah, med katerimi sta se ekipi pridružila David Alaba in Eduardo Camavinga, se je začela dominacija belega baleta na vseh frontah. V španskem prvenstvu so zbrali 13 točk več od druge Barcelone, v superpokalu so po polfinalni zmagi na El Clasicu v finalu ugnali Athletic Bilbao, v Ligi prvakov pa za novo evropsko lovoriko premagali Liverpool.

Carlo Ancelotti po finalu Lige prvakov leta 2022. FOTO: AP icon-expand

Pred začetkom sezone 2022/23 sta beli dres oblekla Antonio Rüdiger in Aurelien Tchouameni in hitro postala pomembna člena zasedbe, ki je v tem letu osvojila tri trofeje. V španskem pokalu so za finalno vozovnico na Camp Nouu degradirali Barcelono in v finalu premagali Osasuno, za Uefin superpokal so ugnali Eintracht Frankfurt, brez težav pa so osvojili tudi klubsko svetovno prvenstvo. Naslednja sezona je v špansko prestolnico pripeljala Juda Bellinghama, Ardo Gülerja in Frana Garcio, za Ancelottija pa je bila ta ena izmed najuspešnejših v bogati trenerski karieri. V domačem prvenstvu jim ni bil konkurenčen nihče, v španskem superpokalu so pometli z obema največjima tekmecema (5:3 proti Atleticu in 4:1 proti Barceloni), neverjetna pa je bila tudi pot v Ligi prvakov, kjer niso zabeležili niti enega samega poraza, za 15. zvezdico v tem tekmovanju pa z 2:0 premagali Borussio iz Dortmunda.

Carlo Ancelotti z lansko trofejo španskega prvenstva. FOTO: AP icon-expand

Pred začetkom aktualne sezone se je zdelo, da bodo stvari šle le še na boljše, saj sta že tako zvezdniško zasedbo okrepila Kylian Mbappe in Endrick. A stvari se niso odvile po načrtih. Kopica bolečih porazov proti Barceloni, četrtfinalno slovo od najelitnejšega klubskega tekmovanja in finalna poraza v španskem pokalu in superpokalu so glavni razlogi, da v Madridu že nekaj mesecev gorijo alarmi. Navijači so italijanskega strokovnjaka že tekom sezone pozivali k odhodu, za to potezo pa so se zdaj odločili tudi vodilni možje kluba. Ancelottija bo po koncu sezone nasledil Xabi Alonso, 65-letnik pa bo svojo pot nadaljeval na klopi brazilske reprezentance. Do konca madridskega poglavja bogate trenerske knjige Italijana tako loči le še nekaj tekem, s svojimi varovanci pa ni več v boju za nobeno lovoriko. V teoriji galaktiki sicer še lahko osvojijo domače prvenstvo, a bi za to potrebovali popoln razpad sistema pri, v tej sezoni, fantastični Barceloni. Ancelotti se bo tako od španske prestolnice poslovil s 15 lovorikami, s čimer je najtrofejnejši trener v zgodovini Real Madrida. Na 350 tekmah je ob 48 remijih in 52 porazih zabeležil 250 zmag, v povprečju pa na obračun vknjižil 2,28 točke. Med dosežki izstopajo trije naslovi v Ligi prvakov ter po dve španski pokalni in prvenstveni lovoriki.