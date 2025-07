Carlo Ancelotti obsojen na leto dni zapora zaradi davčne utaje

Med sojenjem, ki je bilo 2. in 3. aprila letos v Madridu, je Ancelotti izjavil, da ni nikdar nameraval prevarati davčnih organov in da je storil le to, kar sta mu svetovala klub in njegovi davčni svetovalci. Zaradi tega je prosil za oprostilno sodbo.

Šestinšestdesetletni Ancelotti je Real zapustil maja letos po izteku pogodbe in nato postal selektor Brazilije. Pred tem je bil tudi trener Parme, Juventusa, Milana, Chelsea, PSG, Bayerna, Napolija in Evertona. Kot igralec sredine igrišča je igral za italijansko reprezentanco, Romo in Milan.