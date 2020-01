Carlo Ancelotti: Pep Guardiola je nogometni genij

"Ko je še nastopal za Barcelono, jaz pa sem vodil Parmo, sem ga skušal prepričati, da bi se mi pridružil. Čeprav prestopa na koncu ni bilo, sva ostala v dobrih odnosih. Gojiva veliko medsebojno spoštovanje," je angleški sedmi sili razkrilCarlo Ancelotti. 48-letni Španec in 12 let starejši Italijan sta se v trenerski karieri doslej pomerila le dvakrat, v sredo pa ju čaka tretji obračun, ko Everton gostuje na Etihadu. Pred srečanjem je imel Ancelotti polna ust pohval za stratega meščanov: "Pep Guardiolaje nogometni genij. Že kot igralec je razmišljal na drugačen način kot ostali. Na igrišču vedno poskuša doseči nekaj posebnega, to pa ga navsezadnje dela tako unikatnega."

Kaj pa je po mnenju Italijana recept za uspeh karamel na zahtevnem gostovanju?"City je fantastičen v posesti žoge. Tega se je treba zavedati. Ekipe, ki jih vodi Pep, je treba čakati, ko pa si privoščijo napako, jo moraš izkoristiti."

Za Ancelottijem je sicer sijajen uvod pri Evertonu, saj je na dveh tekmah dvakrat slavil. 26. decembra, na Boxing Day, je bil z 1:0 boljši od Burnleyja, dva dni kasneje pa so Liverpoolčani slavili še na zahtevnem gostovanju pri Newcastlu (1:2). Si pa je legendarni strateg simpatije navijačev pridobil tudi zaradi svojega načina življenja. Že večkrat je bil namreč opažen v mestu Beatlov, po zapisih na družbenih omrežjih sodeč, pa si vedno vzame čas za navijače. "Rad živim normalno življenje. Hodim v restavracije, da spoznam ljudi in lokalno kulturo. Če me na ulici kdo prepozna, si zanj vselej vzamem čas za kakšno besedo ali fotografijo. To ni nič takšnega, rad sem v stiku z navijači," je zaključil Ancelotti.

