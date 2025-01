Carlos Sainz: Želim postati predsednik Real Madrida

Sainz svoje naklonjenosti kraljevemu klubu nikoli ni skrival, na neposredno vprašanje, če želi postati predsednik Real Madrida, pa je podal neposreden odgovor: "Moja glavna želja je, da Madrid še naprej zmaguje in nas osrečuje. Na eni točki sem bil kandidat, bilo je zanimivo in prepričan sem bil, da lahko pomagam klubu. Če me bodo pri Real Madridu nekega dne želeli, mi bo v čast, če jim bom lahko pomagal pisati nepozabno zgodbo."

Predsednik še nekaj let ne bo mogel postati, saj je bil Florentino Perez pred dnevi na volitvah ponovno izbran za to funkcijo, ki jo bo opravljal do leta 2029. "Perez je izjemen predsednik, o tem pričajo tudi vsi naslovi v Ligi prvakov in ostale trofeje. Sam lahko klubu pomagam tudi kot član upravnega odbora," je še dodal Sainz.