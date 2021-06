Tevez: Moje kariere v Argentini je konec

"Psihično nisem več 100 odstotno pri stvari, zato je čas, da stopim na stran. Moje kariere v Argentini je konec. Vedno sem rekel, da bom tukaj igral le za Boco. Moja kri ni rdeča, ampak modra in rumena," je še pojasnil Carlos Tevez in dodal, da namerava po očetovi smrti več časa posvetiti družini. Ta je februarja umrl za covidom-19. Ali si bo morda našel še kakšen klub v tujini, ni razkril. Tevez je legenda Boce Juniors. V delavski pristaniški četrti Buenos Airesa je prvič zaigral za člansko ekipo pri 17 letih. Kar trikrat je podpisal pogodbo s klubom: 2001–2004, 2015–2016 in 2018–2021. Predvsem njegova zgodba v mladih letih je bila izjemna, saj gre za fanta, ki je odraščal v zelo preprostih okoliščinah, Netflix pa je o tem posnel celo serijo.

Kasneje je Tevez blestel v Evropi, kjer je igral za West Ham, Manchester United, Manchester City in torinski Juventus. Z Manchester Unitedom se je 2008 veselil zmage v Ligi prvakov, leta 2003 naslova z Boco v tekmovanju Copa Libertadores, leta 2004 na olimpijskih igrah v Atenah pa je z Argentino osvojil zlato. V ligaških tekmovanjih se je naslovov veselil v Argentini, Braziliji, Angliji in Italiji, za argentinsko reprezentanco pa je odigral več kot 70 tekem.

Colon po zmagi nad Racingom do premiernega naslova v Argentini

Nogometaši moštva Club Atletico Colon so prvič v zgodovini osvojili naslov državnih prvakov v Argentini. Ekipa iz province Santa Fe je v odločilni tekmi v petek ugnala Racing Club iz Avellaneda v predmestju Buenos Airesa s 3:0 (0:0) in prišla do premiernega pokala za najboljšo ekipo v državi. Na stadionu Bicentenario v San Juanu so za Colon zadeli Rodrigo Aliendro (58.),Cristian Bernardi (72.) in Alexis Castro (86.). Colon je eden večjih argentinskih klubov s številnimi navijači po celi državi. A doslej naslova prvaka še ni osvojil. Najbližje je bil leta 1997, ko je ekipa zasedla drugo mesto.

Klub pa ima tudi drugačno plat manj bleščeče zgodovine. Njihov domači stadion v Santa Feju navijači neuradno kličejo kar El Cementerio de los Elefantes (pokopališče slonov, saj jih je pred desetletji tukaj nekajkrat grdo premagal FC Santos z legendarnim Pelejem, zmage pa se je tukaj veselila tudi argentinska reprezentanca, večni tekmec Brazilije.