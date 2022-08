Čarovnik se je zbudil, Messi s čudežno potezo odprl PSG-jevo sezono

Neymar se je med strelce vpisal v deveti minuti, na 2:0 je v 26. minuti povišal Achraf Hakimi, vprašanje zmagovalca je bilo praktično rešeno v 39. minuti, ko je v polno zadel Marquinhos.

V drugem polčasu je Neymar zabeležil še tretjo asistenco, v 80. minuti je asistiral Lionelu Messiju, ki je nato dosegel še en gol in s tem potrdil visoko zmago. A ta zadetek ni zgolj peti in zadnji v vrsti enakih. Leandro Paredes je proti Argentincu v kazenskem prostoru nasprotnika poslal dolgo in natančno podajo. Messi jo je v svojem stilu zlahka sprejel, nato pa se je obrnjen s hrbtom proti nasprotnim vratom odločil streljati čez svojo glavo. Z nogo visoko v zraku je ohranil popoln nadzor nad dogodki in s čudovitim zadetkom premagal namočnega nasprotnika pred vatarjevo črto.