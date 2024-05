Carragher: Ko si igral s Kroosom in Modrićem, si bil na vrhu, zdaj je čas za slovo

Ni treba izgubljati odvečnih besed, kako so otoški mediji pospremili novo blamažo rdečih vragov na gostovanju pri Crystal Palacu, ki je nekdanjega evropskega in angleškega prvaka ponižal s 4:0. V televizijski pogovorni oddaji "Mondy Night Football" na Sky Sportsu je nekdanji član Liverpoola, danes pa strokovni komentator Jamie Carragher z vsemi topovi udaril po izkušenemu Brazilcu v vrstah Uniteda Casemiru , ki je po njegovih besedah zrel za nogometni pokoj.

Za zasedbo vse bolj izgubljenega Erika ten Haga je bil to še 13. poraz v sezoni, kar ob 16 zmagah in šestih remijih trenutno zadostuje za skromno osmo mesto na lestvici angleške Premier lige.

"Že med polčasom tekme s Crystal Palacom sem večkrat poudaril, da to več nima nobenega smisla. Vem, da Ten Hag na klopi za rezervne nogometaše razpolaga s pretežno mladimi in neizkušenimi igralci, toda ravno Casemiro bi se moral kot eden od najizkušenejših članov ekipe zavedati zahtevnosti položaja, v katerem se nahaja Manchester United," je svoj monolog in pogled na vlogo Casemira začel pripovedovati Carragher in nadaljeval: "Casemiro bi moral zelo resno razmisliti o odhodu v lažjo ligo. Denimo v ameriško MLS ali pa v Savdsko Arabijo. Da ne bo pomote, govorimo o enem najboljših nogometašev v zadnjem desetletju, vezistu, ki je z Luko Modrićem in Tonijem Kroosom svoj čas pri madridskemu Realu tvoril eno od najboljših zveznih vrst v zgodovini nogometne igre, toda tudi sam Casemiro bi se moral zavedati trenutnega položaja. Vedno je bolje, ko nogometaš začuti, kdaj je pravi trenutek za odhod, kot pa da mu še dovčerajšnji oboževalci obrnejo hrbet in brijejo norca iz njega."

Čeprav Carragher ni skoparil s kritikami na račun izkušenega Brazilca, je ob koncu znova izpostavil veliko vlogo Casemira pri oblikovanju zmagovalne generacije Reala. "Še vedno je predober nogometaš, da bi si dopustil tako slabo igro. To je bila igra krepko pod njegovo ravnjo. Toda ponavljam, čas je za slovo od angleške lige. To je prezahtevna raven za Casemira. Ko je igral z Modrićem in Kroosom, je bil v evropskem in svetovnem vrhu, zdaj pa deluje kot povprečen nogometaš," je v svojem slogu zaključil Jamie Carragher.