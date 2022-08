Jamie Carragher: Noben klub si ne želi Ronalda

Manj kot leto dni od junaške vrnitve na Otok se je pravljici spisal slab zaključek. Odhod portugalskega superzvezdnika iz Old Trafforda je ena bolj perečih tem, ki se trenutno obravnava v nogometnem svetu. 37-letnik si obupno želi zapustiti United, da bi tudi v tej sezoni lahko prisostvoval v elitni Ligi prvakov, potem ko se Vragom vanjo ni uspelo uvrstiti. Kje bo Cristiano Ronaldo nadaljeval svojo bogato kariero, je torej vprašanje, ki si ga mnogi zastavljajo, a še nihče ni našel pravega odgovora. Zdi se, da tega nima niti Portugalec sam. Vidno nezadovoljen je v nedeljo, ko je prvič zaigral pod taktirko novega trenerja Erika ten Haga , zapustil ne samo zelenico, ampak tudi samo prizorišče, in to po vsega 45 minutah igre.

Trditev nekdanjega zvezdnika Liverpoola morda sploh ni tako napačna. Vemo, da sta tako Chelsea kot tudi Bayern München med klubi, ki si nista želela sodelovanja. Atletico Madrid je veljal za eno izmed možnosti za nekdanjega zvezdnika Juventusa, vendar so njegove povezave z mestnim tekmecem Real Madridom razjezile navijače, ki so protestirali proti morebitnemu prihodu Portugalca.

Carragher pa ni bil edini nekdanji angleški reprezentant, ki je spregovoril o Ronaldovi nameri, da zapusti United. Zadevo je pokomentiral tudi Gary Neville. Le-ta je svojo nekdanjo ekipo pozval, naj sprejme dejstvo, da Ronaldo mora oditi, namesto da obdrži igralca, ki ne želi biti tam. "Izpustiti ga je edina trenutna možnost za klub. On je eden najboljših igralcev vseh časov in vedno bo. Kar se bo to poletje zgodilo v Manchester Unitedu, bo čez 20 let pozabljeno. Ronaldovi dosežki v nogometu presegajo tisto, kar bi si lahko kdo želel in sploh predstavljal," je zaključil Neville.