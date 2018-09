Carragher o razvajenemu Pogbaju: Ni ga dovolj v hlačah

"Dovolj mi je razvajenih mulcev, ki se ne zavedajo svojega položaja znotraj moštva. Veliko preveč, dragi novinarji, opevate igre in vlogo Paula Pogbajav vrstah Manchester Uniteda, ko pa je jasno, da mu razumevanje nogometne igre očitno predstavlja velike preglavice," je brez dlake na jeziku za britanski Sky Sports o vlogi in učinku vezista 'rdečih vragov' med drugim dejal nekdanji odlični branilec Liverpoola Jaime Carragher in hkrati stopil v bran Joseju Mourinhu, potem ko se je slednji po nič kaj prijetnem soočenju s francoskim reprezentančnim vezistom na treningu po bolečem porazu z nižjeligašem Derbyjem Countyjem v ligaškem pokalu vnovič znašel na naslovnih straneh senzacij lačnih otoških tabloidov.