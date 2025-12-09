'Salahove izjave so sramotne, z namenom, da bi povzročil čim večjo škodo klubu'

Zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je po remiju z Leedsom (3:3), ko je še tretjo tekmo zapored pristal na klopi za rezervne igralce, javno izrazil svoje nezadovoljstvo. A s tem si je še dodatno otežil situacijo, njegove komentarje pa je Jamie Carragher, ki je za Redse zbral 508 nastopov, označil za sramotne.

Postal je eden najboljših igralcev Liverpoola vseh časov

Mohamed Salah velja za enega najboljših igralcev v bogati zgodovini Liverpoola. Po neuspešnem obdobju pri Chelseaju se je podal v Italijo, kjer je pri Fiorentini in Romi dvignil svojo raven igre, dokončno pa je zablestel v mestu ob reki Mersey.

Mohamed Salah

Z Liverpoolom je dvakrat osvojil Premier ligo, Ligo prvakov, pokal FA, ligaški pokal, superpokal, Uefin superpokal in klubsko svetovno prvenstvo. V lanski sezoni, ko je moštvo po odhodu Jürgena Kloppa prevzel Arne Slot, je v angleškem prvenstvu dosegel kar 29 golov in zbral 18 asistenc.

Letos bleda senca tistega, kar je kazal v lanski sezoni

V letošnji sezoni pa je Egipčan le še bleda senca tega, kar je kazal v zadnjih letih. To se pozna tudi Liverpoolu, ki nikakor ne najde prave forme. Zaradi tega je nizozemski trener Slot Salaha na zadnjih treh tekmah posedel na klop, kar pa se je 33-letnemu zvezdniku zdelo nedopustno. To je izrazil po tekmi z Leedsom.

Arne Slot in Mohamed Salah

"Mislim, da se je to zgodilo prvič, odkar sem član Liverpoola, da sem tri tekme zapovrstjo presedel na rezervni klopi. Zelo sem razočaran nad odnosom nekaterih, saj sem v teh osmih letih naredil veliko za ta klub, še posebej v lanski šampionski sezoni. Zdaj pa sem naenkrat zacementiran na klopi in ne vem, zakaj," je dejal razočarani Salah.

Izbruh ga je stal (vsaj) gostovanja v Milanu

Javno izražanje nezadovoljstva je naletelo na neodobravanje. Arne Slot je bil nad izbruhom svojega varovanca presenečen. Nizozemec, ki ga je podprlo tudi vodstvo kluba, je Salaha hitro kaznoval. Nogometaši Liverpoola so namreč odpotovali v Milano, kjer jih nocoj čaka obračun Lige prvakov proti Interju (na Kanalu A in VOYO), Egipčan pa je za kazen ostal doma. Salah je na to odgovoril z objavo iz fitnesa.

Egipčanski reprezentant, ki se bo kmalu pridružil Egiptu na afriškem prvenstvu, je med drugim dejal tudi, da je njegov odnos s trenerjem Slotom popolnoma razpadel in da se počuti, kot da ga je klub vrgel pod avtobus. V intervjuju je omenil tudi Jamieja Carragherja in dejal, da pričakuje, da ga bo nekdanji branilec Liverpoola po teh izjavah kritiziral znova in znova.

Carragher: Intervju Salaha je sramota

Legendarni branilec Liverpoola Carragher se je burno odzval. Sam trdi, da je bil eksploziven intervju Salaha sramota, narejen z namenom, da bi povzročil čim večjo škodo Liverpoolu.

"Mnenja sem, da je bilo to, kar je naredil po tekmi v soboto, sramotno. Kadar koli se Mo Salah ustavi v mešani coni – kar je storil štirikrat v osmih letih – je to usklajeno med njim in njegovim agentom, z namenom, da bi povzročil največjo možno škodo in okrepil svoj položaj," je dejal Carragher.

Jamie Carragher

47-letnik, ki je za Liverpool zbral 508 nastopov in osvojil Ligo prvakov, je ob tem dodal: "Počakal je na slab rezultat, da napade trenerja in morda poskuša doseči njegovo odpustitev. Ena izjava, ki izstopa, je "vrgli so me pod avtobus". Klub ga je v zadnjih 12 mesecih že dvakrat poskusil vreči pod avtobus (op. p. sklicujoč se na Salahove komentarje o pogodbi novembra 2024). V trenutni situaciji bi moral narediti vse, kar je v njegovi moči, da pomaga klubu iz najhujšega niza rezultatov v zadnjih 50 letih – namesto tega pa je naredil to."

Carragher dodaja, da so svetovno priznani igralci, kot je Salah, pogosto obravnavani drugače, in da je njegov privilegij v Liverpoolu dejstvo, da mu ni treba pomagati v obrambi. "Ni mu treba braniti ali se vračati za žogo. Ko govorimo o tem, da nekoga vržeš pod avtobus – on je osem let metal pod avtobus desnega branilca Liverpoola. Si lahko predstavljate igrati za njim osem let? Ampak to sprejmemo, ker je superzvezdnik, ker je dosegel 250 golov in ker mi je kot navijaču Liverpoola podaril nekaj najlepših nogometnih večerov v življenju."

Jamie Carragher in Mohamed Salah leta 2019 v Madridu, ko je Liverpool osvojil Ligo prvakov.

Carragher razume tudi Slotovo odločitev, da ga je posedel, saj je moštvo v nizu devetih porazov na zadnjih 12 tekmah in se muči v obrambi. Odločitev, da je bil Salah izpuščen iz ekipe za dvoboj proti Interju, Carragher ocenjuje kot pravilno. Upa pa, da bo Salah kljub izjavam, s katerimi je pustil odprta vrata za morebiten januarski odhod, še igral za Liverpool. "Ali bo še kdaj igral za Liverpool, ne vem," je dodal Carragher. "Upam, da bo, ker je eden najboljših igralcev, kar smo jih kdaj imeli. Ampak če bo nadaljeval na ta način, kdo ve."