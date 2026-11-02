Carragher vendarle ne bo šel na sodišče

Vodstvo Ville je pravne ukrepe napovedalo v petek, po opravičilu pa se je odločilo, da ne bo ukrepalo. Nekdanji branilec Liverpoola in strokovni komentator televizije Sky Sports je navijačem Aston Ville v podkastu Stick to Football v zelo žaljivem tonu zabrusil, naj že enkrat utihnejo, potem ko so ga kritizirali zaradi mnenja, da bi moral trener moštva Unai Emery razmisliti o prevzemu Manchester Uniteda, če bi se ta razšel s trenerjem Michaelom Carrickom.

Carragher je ob tem dejal, da v nogometu obstaja hierarhija in da Aston Villa nikoli ne bo Manchester United. Njegove besede so razburile navijače in vodstvo kluba. Predsednik in solastnik Ville Nassef Sawiris je v petek sporočil, da bo klub proti komentatorju sprožil pravne postopke zaradi "nesprejemljivih žalitev" na račun kluba in njegovih privržencev.