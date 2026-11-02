Carragher vendarle ne bo šel na sodišče

Vodstvo Ville je pravne ukrepe napovedalo v petek, po opravičilu pa se je odločilo, da ne bo ukrepalo. Nekdanji branilec Liverpoola in strokovni komentator televizije Sky Sports je navijačem Aston Ville v podkastu Stick to Football v zelo žaljivem tonu zabrusil, naj že enkrat utihnejo, potem ko so ga kritizirali zaradi mnenja, da bi moral trener moštva Unai Emery razmisliti o prevzemu Manchester Uniteda, če bi se ta razšel s trenerjem Michaelom Carrickom.
Carragher je ob tem dejal, da v nogometu obstaja hierarhija in da Aston Villa nikoli ne bo Manchester United. Njegove besede so razburile navijače in vodstvo kluba. Predsednik in solastnik Ville Nassef Sawiris je v petek sporočil, da bo klub proti komentatorju sprožil pravne postopke zaradi "nesprejemljivih žalitev" na račun kluba in njegovih privržencev.
Carragher se je nato na družbenih omrežjih opravičil Aston Villi, njenim lastnikom in navijačem. Priznal je, da je uporabil "nerodne in napačne" besede, ter pojasnil, da je želel govoriti v šaljivem tonu, vendar razume, da njegove izjave niso bile tako sprejete. "Zagotavljam navijačem Ville, da sem govoril v šali, vendar razumem, da ni izpadlo tako, zato se opravičujem," je zapisal.
Aston Villa bo v torek v ligi prvakov gostovala pri Barceloni na stadionu Camp Nou. Prenos na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.
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