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Nogomet

Carragher vendarle ne bo šel na sodišče

Birmingham, 02. 11. 2026 18.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jamie Carragher

Angleški nogometni klub Aston Villa ne bo nadaljeval z napovedanimi pravnimi ukrepi proti televizijskemu komentatorju Jamieju Carragherju, potem ko se je nekdanji angleški reprezentant opravičil za žaljive izjave na račun kluba in njegovih navijačev, poroča tiskovna agencija Press Association.

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Vodstvo Ville je pravne ukrepe napovedalo v petek, po opravičilu pa se je odločilo, da ne bo ukrepalo. Nekdanji branilec Liverpoola in strokovni komentator televizije Sky Sports je navijačem Aston Ville v podkastu Stick to Football v zelo žaljivem tonu zabrusil, naj že enkrat utihnejo, potem ko so ga kritizirali zaradi mnenja, da bi moral trener moštva Unai Emery razmisliti o prevzemu Manchester Uniteda, če bi se ta razšel s trenerjem Michaelom Carrickom.

Carragher je ob tem dejal, da v nogometu obstaja hierarhija in da Aston Villa nikoli ne bo Manchester United. Njegove besede so razburile navijače in vodstvo kluba. Predsednik in solastnik Ville Nassef Sawiris je v petek sporočil, da bo klub proti komentatorju sprožil pravne postopke zaradi "nesprejemljivih žalitev" na račun kluba in njegovih privržencev.

Jamie Carragher
Jamie Carragher
FOTO: AP

Carragher se je nato na družbenih omrežjih opravičil Aston Villi, njenim lastnikom in navijačem. Priznal je, da je uporabil "nerodne in napačne" besede, ter pojasnil, da je želel govoriti v šaljivem tonu, vendar razume, da njegove izjave niso bile tako sprejete. "Zagotavljam navijačem Ville, da sem govoril v šali, vendar razumem, da ni izpadlo tako, zato se opravičujem," je zapisal.

Aston Villa bo v torek v ligi prvakov gostovala pri Barceloni na stadionu Camp Nou. Prenos na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

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