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Nogomet

Carrick po slovesu od Uniteda nagovoril navijače rdečih vragov

Manchester, 14. 11. 2026 15.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Michael Carrick

Michael Carrick je bil po katastrofalnem uvodu v novo sezono vendarle odpuščen z mesta glavnega trenerja Manchester Uniteda. Slednjega bo na vroči klopi rdečih vragov zamenjal Mauricio Pochettino. Carrick se je v sporočilu, ki ga je objavil na Instagramu, zahvalil vsem podpornikom kluba.

Zdaj že nekdanji trener Manchester Uniteda Michael Carrick je v objavi na Instagramu izrazil neizmerno hvaležnost vsem podpornikom rdečih vragov in klubu zaželel uspeh v nadaljevanju sezone po tem, ko je bil zaradi slabih predstav vse od uvoda sezone naprej odpuščen s klopi rdečih vragov.

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"Dragi navijači Uniteda, imel sem izjemen privilegij voditi Manchester United, nogometni klub, ki ga imam rad. Zelo malo ljudi ima priložnost to doživeti in občutiti, zato sem neizmerno hvaležen. S tem prihaja ogromna odgovornost. Če si del Manchester Uniteda, moraš natančno razumeti, kaj to pomeni. Tukaj je drugače kot kjerkoli drugje," je uvodoma zapisal 45-letni Anglež.

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United se v Premier ligi trenutno nahaja v coni izpada na 18. mestu, obenem pa je po desetih krogih zbral le eno zmago in osem točk, kar predstavlja najslabši začetek sezone v zgodovini kluba v eri Premier lige, kar je bil eden glavnih razlogov, da je vodstvo kluba prekinilo sodelovanje z nekdanjim igralcem sredine igrišča pri rdečih vragih.

"Na koncu si moraš prizadevati biti najboljši, vendar obstajajo tudi kultura, vrednote in načela vedenja, ki so se oblikovali skozi dolgo obdobje ter jih moraš spoštovati in živeti v skladu z njimi. To je edinstven nogometni klub z vsebino in zgodovino, ki ju ni mogoče prezreti. Prav to me je navdihovalo vsak sleherni dan. Navijačem se želim iskreno zahvaliti. Moram reči, da ste res nekaj posebnega. Takšnih, kot ste vi, ni veliko," je nadaljeval Carrick.

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"Letos smo doživeli nekaj čudovitih obdobij in trenutkov, ki nam bodo vsem ostali v spominu. Najlepše pri moji vlogi je bilo gledati, kako ste se številni med vami povsem prepustili čustvom teh trenutkov in stadion zapuščali z neizmerno željo, da bi se naslednjič spet vrnili. Želel sem vam le nekaj vrniti. Ta ljubezen nikoli ne umre. Vem, da v zadnjem času nismo dosegali želenih rezultatov, vendar ste mi izkazovali le ljubezen in podporo v trenutkih, ko bi mi bilo najlažje obrniti hrbet, kar večina na koncu tudi stori. To pomeni več kot zmaga ali dve. Prav zaradi tega ste to, kar ste. Prav zato sem se pred vsemi temi leti zaljubil v ta klub," je zaključil Anglež.

Michael Carrick
Michael Carrick
FOTO: Profimedia

Carrick se je zahvalil tudi celotnemu strokovnemu štabu in vsem zaposlenim v klubu v ozadju, ki so vsak dan opravljali svoje delo po najboljših močeh. Na vročo klop Uniteda bo sedaj sedel Mauricio Pochettino, ki je v preteklosti na Otoku že deloval pri Southamptonu, Chelseaju in Tottenhamu.

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