Carrick odkrito o depresiji: Dovolj sem imel nogometa

"To je čudna stvar, skozi katero sem šel. Prišel sem v United in imeli smo tri odlična leta. Leteli smo na krilih treh osvojenih lig. Leto poprej smo osvojili Ligo prvakov, nato pa znova igrali v finalu, toda izgubili. Po tej tekmi sem bil tako na tleh. To je bila tako zelo lepa priložnost. Takrat še nihče ni ubranil naslova Lige prvakov, tako da je to bila priložnost. Dejstvo, da smo zmagali leto prej, je postalo skorajda nepomembno, saj smo izgubili ta finale. Resnično me je trdo zadelo in še danes ne vem zakaj. Celo poletje sem se spopadal s tem. Vse, kar sem razmišljal, je bilo to, da sem nesrečen zaradi te tekme. Trajalo je preko enega leta. Ta tekma ni bil edini razlog, a potegnila je spiralo," je v pogovoru za SkySportsrazloge za depresijo opisal Carrick.