Carrick potrdil slabe novice o Šešku: Najbolj mi je žal njega

Michael Carrick ostaja na mestu stratega enega največjih nogometnih klubov na svetu. Stavek, ki po začetku sezone rdečih vragov še zdaleč ni samoumeven in ki je razžalostil veliko privržencev na severu Anglije. Če bi rekli, da Angležu pošteno teče voda v grlo, bi pošteno podcenjevali trenutno situacijo. Čeprav je Carrick povedal, da ga ne preseneča, da je ostal na stolčku, mu je verjetno jasno, da bodo naslednje tekme še kako odločale o njegovi usodi: "Ne potrebujem nikakršnega zagotovila. Dobro vem, na kakšnem položaju sem. Kaj ta terja od mene in kaj pride z njim," je na novinarski konferenci dejal nekdaj odlični vezist.

Vse od poročanja angleških medijev, da bo Benjamin Šeško odsoten vsaj do začetka naslednjega leta, je nogometna Slovenija težko pričakovala uradno potrditev s strani kluba. To jim je na srečanju s sedmo silo dal Carrick, ki sicer ni razkril točne dolžine odsotnosti, a dal jasno vedeti, da še nekaj časa ne bo mogel računati na Slovenca: "Na žalost izgleda, da Benjamina še nekaj časa ne bo z nami. Ni nam še sicer čisto jasno, kako dolgo ga ne bo, a vemo, da bo šlo za daljše časovno obdobje," je dejal Anglež.