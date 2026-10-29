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Nogomet

Carrick potrdil slabe novice o Šešku: Najbolj mi je žal njega

Manchester, 29. 10. 2026 16.28 pred 48 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško in Michael Carrick

Po dolgem tednu kolebanja so pri Manchester Unitedu potrdili, da Michael Carrick ostaja na mestu glavnega trenerja. Anglež očitno uživa še dovolj zaupanja pri vodilnih možeh, da bo uspel tonečo barko rdečih vragov spraviti nad gladino. To pa mu bo moralo uspeti brez Benjamina Šeška, čigar odsotnost je na današnji konferenci potrdil glavni trener Uniteda.

Michael Carrick
Michael Carrick
FOTO: Profimedia

Michael Carrick ostaja na mestu stratega enega največjih nogometnih klubov na svetu. Stavek, ki po začetku sezone rdečih vragov še zdaleč ni samoumeven in ki je razžalostil veliko privržencev na severu Anglije. Če bi rekli, da Angležu pošteno teče voda v grlo, bi pošteno podcenjevali trenutno situacijo. Čeprav je Carrick povedal, da ga ne preseneča, da je ostal na stolčku, mu je verjetno jasno, da bodo naslednje tekme še kako odločale o njegovi usodi: "Ne potrebujem nikakršnega zagotovila. Dobro vem, na kakšnem položaju sem. Kaj ta terja od mene in kaj pride z njim," je na novinarski konferenci dejal nekdaj odlični vezist.

Vse od poročanja angleških medijev, da bo Benjamin Šeško odsoten vsaj do začetka naslednjega leta, je nogometna Slovenija težko pričakovala uradno potrditev s strani kluba. To jim je na srečanju s sedmo silo dal Carrick, ki sicer ni razkril točne dolžine odsotnosti, a dal jasno vedeti, da še nekaj časa ne bo mogel računati na Slovenca: "Na žalost izgleda, da Benjamina še nekaj časa ne bo z nami. Ni nam še sicer čisto jasno, kako dolgo ga ne bo, a vemo, da bo šlo za daljše časovno obdobje," je dejal Anglež.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: AP

"Najbolj nam je seveda žal Šeška, ki se znova ubada z isto poškodbo. Njegova odsotnost pa je seveda velik udarec tudi za celoten klub. Poskušali ga bomo čim prej dobiti nazaj, saj je izredno pomemben del ekipe," je strateg rdečih vragov sočustvoval z Radečanom.

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KOMENTARJI1

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Castrum
29. 10. 2026 17.16
Pa dobro, kakšna je poškodba? Vse nekaj skrito, prikrito. Nič jasnega
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