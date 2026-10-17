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Nogomet

Carrick zakopal bojno sekiro, a prihodnost Šeška ostaja neznanka

Manchester, 17. 10. 2026 15.06 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško in Michael Carrick

Manchester United prestaja izredno neugoden uvod v sezono, Michaelu Carricku pa se po nekaterih ugibanjih že pošteno trese stolček. Angleški strateg je pred nedeljskim derbijem z Leedsom pomiril navijače in zakopal sekiro s svojim branilcem Lisandrom Martinezom. Na žalost pa je razkril tudi, da prihodnost našega Benjamina Šeška ostaja neznanka.

Michael Carrick
Michael Carrick
FOTO: Profimedia

Rdeči vragi so v torek brez Benjamina Šeška izgubili na gostovanju pri madridskem Atleticu. Bolj kot ponoven rezultatski neuspeh pa je otoško nogometno javnost presenetila izjava Lisandra Martineza, ki je po srečanju kar nekaj puščic poslal proti lastnemu vodstvu, češ da glavnega trenerja Michaela Carricka med poletjem niso dovolj dobro finančno podprli. Besede so zanetile pravo "državljansko" vojno med privrženci trikratnih evropskih prvakov, večina je zavzela stran argentinskega branilca, seveda pa obstajajo tudi številni večni apologeti, ki neutrudno branijo delo uprave.

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Manchester United v nedeljo čaka težko gostovanje pri večnih tekmecih iz Leedsa, Carrick je na novinarski konferenci pred derbijem zakopal bojno sekiro: "Kar se mene tiče, je zgodba zaključena. Šlo je za neprijeten pripetljaj, ki je del športa. Lisandro je stopil pred javnost in priznal celotno situacijo. Fantje so bili na treningu odlični. Tudi danes zjutraj je bilo v ekipi zelo dobro vzdušje, res odličen občutek. Moram reči, da so bili fantje zelo dobre volje in so odlično trenirali, zato smo to precej hitro pustili za seboj," je navijače pomiril nekdanji angleški reprezentant.

"Verjamem, da se je ljudem zdelo, da je šlo za zelo veliko stvar, a temu vendarle ni bilo tako. Vse skupaj je bilo zelo enostavno, Martinez je rekel, kar je rekel. Po izbruhu se je opravičil in priznal napako. V slačilnici vlada super vzdušje, navkljub rezultatski formi smo zelo povezani in enotni," je še povedal Carrick in razkril tudi, da bo Martinez del ekipe, ki bo odpotovala v Leeds. Na žalost slovenske publike pa nekdanji odlični vezist ni ponudil nikakršne spodbudne besede o procesu okrevanja našega napadalca.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

"Beni še vedno opravlja določene dodatne preglede. Preden bomo lahko podali časovnico in natančnejše informacije, želimo najprej povsem razjasniti, kakšno je stanje. Zato je njegova vrnitev še nekoliko bolj oddaljena, a ko bomo vedeli kaj več, vas bomo o tem obvestili," so se glasile besede glavnega trenerja rdečih vragov.

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Ricketts
17. 10. 2026 15.38
Ni upanja za Šeška.
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