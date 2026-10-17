Carrick zakopal bojno sekiro, a prihodnost Šeška ostaja neznanka

Rdeči vragi so v torek brez Benjamina Šeška izgubili na gostovanju pri madridskem Atleticu. Bolj kot ponoven rezultatski neuspeh pa je otoško nogometno javnost presenetila izjava Lisandra Martineza , ki je po srečanju kar nekaj puščic poslal proti lastnemu vodstvu, češ da glavnega trenerja Michaela Carricka med poletjem niso dovolj dobro finančno podprli. Besede so zanetile pravo "državljansko" vojno med privrženci trikratnih evropskih prvakov, večina je zavzela stran argentinskega branilca, seveda pa obstajajo tudi številni večni apologeti, ki neutrudno branijo delo uprave.

Manchester United v nedeljo čaka težko gostovanje pri večnih tekmecih iz Leedsa, Carrick je na novinarski konferenci pred derbijem zakopal bojno sekiro: "Kar se mene tiče, je zgodba zaključena. Šlo je za neprijeten pripetljaj, ki je del športa. Lisandro je stopil pred javnost in priznal celotno situacijo. Fantje so bili na treningu odlični. Tudi danes zjutraj je bilo v ekipi zelo dobro vzdušje, res odličen občutek. Moram reči, da so bili fantje zelo dobre volje in so odlično trenirali, zato smo to precej hitro pustili za seboj," je navijače pomiril nekdanji angleški reprezentant.

"Verjamem, da se je ljudem zdelo, da je šlo za zelo veliko stvar, a temu vendarle ni bilo tako. Vse skupaj je bilo zelo enostavno, Martinez je rekel, kar je rekel. Po izbruhu se je opravičil in priznal napako. V slačilnici vlada super vzdušje, navkljub rezultatski formi smo zelo povezani in enotni," je še povedal Carrick in razkril tudi, da bo Martinez del ekipe, ki bo odpotovala v Leeds. Na žalost slovenske publike pa nekdanji odlični vezist ni ponudil nikakršne spodbudne besede o procesu okrevanja našega napadalca.