Carvajal bo po poškodbi križne vezi potreboval operacijo

Nogometaši Real Madrida so v 9. krogu španske lige prišli do zmage proti Villarealu (2:0), vendar jih je ta drago stala. Na tekmi se je najprej poškodoval Vinicius Junior, še večjo skrb za beli balet pa predstavlja poškodba Daniela Carvajala, ki je zelenico zapustil na nosilih. Španski nogometaš je staknil hujšo poškodbo križne vezi in bo potreboval operacijo. Vse kaže na to, da je sezona zanj že končana.