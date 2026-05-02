Carvajal bo zaradi zlomljenega prsta izpustil El Clasico

To bi bila lahko njegova zadnja tekma v dresu Real Madrida. Z njim je osvojil šest naslovov lige prvakov in štiri španske naslove, po koncu te sezone pa se mu izteče pogodba. Dani Carvajal je upal, da bo to poletje del španske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, a so bile njegove možnosti v sezoni, polni poškodb, že pred tem majhne.

Real je drugi v španskem prvenstvu, za vodilno Barcelono, ki bi lahko že ta konec tedna osvojila la ligo z zmago pri Osasuni, če bo Real v nedeljo izgubil točke pri Espanyolu, zaostaja 11 točk.