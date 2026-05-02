Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Carvajal bo zaradi zlomljenega prsta izpustil El Clasico

Madrid, 02. 05. 2026 15.16 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA
Dani Carvajal

Branilec Real Madrida Dani Carvajal bo izpustil španski nogometni el clasico z Barcelono 10. maja, ker si je zlomil prst na nogi, je sporočil njegov klub. Izkušeni desni bočni branilec bo po poročanju španskih medijev izpustil tekme naslednja dva tedna in bi se lahko vrnil na zadnjo tekmo kluba v sezoni proti Athletic Bilbau.

FOTO: AP

To bi bila lahko njegova zadnja tekma v dresu Real Madrida. Z njim je osvojil šest naslovov lige prvakov in štiri španske naslove, po koncu te sezone pa se mu izteče pogodba. Dani Carvajal je upal, da bo to poletje del španske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, a so bile njegove možnosti v sezoni, polni poškodb, že pred tem majhne.

Real je drugi v španskem prvenstvu, za vodilno Barcelono, ki bi lahko že ta konec tedna osvojila la ligo z zmago pri Osasuni, če bo Real v nedeljo izgubil točke pri Espanyolu, zaostaja 11 točk.

carvajal real madrid poškodba el clasico

Klub, ki je zmagal na vsaki tekmi od ustanovitve

24ur.com Carvajal se je proti Barceloni vrnil po poškodbi, zdaj znova poškodovan
24ur.com Nov udarec za Real: Militao bo odsoten več mesecev
24ur.com Kolotilo: Klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Riere
24ur.com Hud udarec za Barco: Lewandowski brez el clasica, morda tudi polfinala LP
24ur.com Konec sezone za Rüdigerja in Rashforda
24ur.com Gündogan šele podpisal, kljub temu pa bi Barco lahko zapustil še to poletje
24ur.com De Bruyne že zaključil z nastopi v tem koledarskem letu
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
02. 05. 2026 15.41
Se pravi ni Mbappeja in zdaj še Danija. Verjamem da bodo to občutili v Madridu. To bi znalo zelo vplivati na razplet prvenstva. Najboljše da kar mladince pošlejo ker itak nimajo za kaj igrat
Odgovori
+1
1 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
02. 05. 2026 16.02
mbappe je dober..ampak z njim zgubljajo, brez njega pa zmagujejo..jih zavira..ali preveč igrajo na njega..nekaj ne štima
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
02. 05. 2026 16.14
Ker ni tip igralca ki ga Real nuca. Namesto vezistov ki bi nadomestil Kroosa in Modriča ki bi držal žogo so vzel njega. Gleda se ime
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692