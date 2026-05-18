Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Carvajal po koncu sezone zapušča Real Madrid

Madrid, 18. 05. 2026 15.05 pred 48 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Dani Carvajal

Španski nogometni reprezentant Dani Carvajal bo po koncu sezone zapustil Real iz Madrida, so na spletni strani sporočili iz vrst drugouvrščene ekipe španskega prvenstva. Carvajal je bil po odhodu Luke Modrića k Milanu kapetan kraljevega kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dolgoletni španski reprezentant je za Real Madrid odigral 450 tekem in se podpisal pod 27 lovorik, vključno s šestimi naslovi v ligi prvakov in štirimi naslovi državnih prvakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz vrst Reala so se poklonili Daniju Carvajalu, ki "velja za legendo kluba, ki ji bomo vselej hvaležni". Do vrha svetovne piramide je napredoval skozi mladinske selekcije.

Carvajal bo zadnjo tekmo za Real igral konec tedna doma proti Athleticu iz Bilbaa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štiriintridesetletni desni bočni nogometaš je upal tudi na nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Kanadi in Mehiki, a je po številnih poškodbah in težavah ostal brez mesta na seznamu selektorja Luisa de la Fuenteja.

Za špansko reprezentanco je nastopil 52-krat in dosegel en gol. Z njo je pred dvema letoma osvojil naslov evropskih prvakov.

real madrid dani carvajal

Sreča v nesreči za Vizingerja: utrpel 'le' lažji pretres možganov

24ur.com Se bo Modrić poleti poslovil od Madrida?
24ur.com Špalir za Modrića, ki se je od navijačev poslovil v solzah
24ur.com Messiju se je v Miamiju pridružil njegov 'neuradni' telesni čuvaj na igrišču
24ur.com Dybala, Morata in Bernardeschi tudi uradno zapustili Juventus
24ur.com Carvajal bo zaradi zlomljenega prsta izpustil El Clasico
24ur.com Bo Ancelotti še pred koncem sezone zapustil klop madridskega Reala?
24ur.com Allegri potrdil prihod Modrića v Milano: Je neverjeten igralec
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
18. 05. 2026 15.57
In s tem je konec zlate ere. Prihaja pa nova, v to sem prepričan. Samo Dani Carvajal, ki je v članski ekipi Reala igral 13 sezon, ima več naslovov v LP kot pa farselona v njeni celotni 127 letni zgodovini! Kako impresivno!
Odgovori
0 0
NoriSušan
18. 05. 2026 15.38
Še en ki je dojel da se ne splača več igrat za najbol koruptiven klub na svetu. Soliden igralec še zmer loh za Xabijam u anglijo
Odgovori
-1
0 1
Nejc Lola
18. 05. 2026 15.11
Legenda🔥🔥🔥 vec ucl kot varca haha🤣🤣👍👍
Odgovori
+0
1 1
NoriSušan
18. 05. 2026 15.40
Pa ne pozabt d ma samo 4 la lige kar pomen da ga bo Yamal prehitu čezt dve leti.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
vizita
Portal
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
moskisvet
Portal
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713