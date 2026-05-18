Carvajal po koncu sezone zapušča Real Madrid

Dolgoletni španski reprezentant je za Real Madrid odigral 450 tekem in se podpisal pod 27 lovorik, vključno s šestimi naslovi v ligi prvakov in štirimi naslovi državnih prvakov.

Iz vrst Reala so se poklonili Daniju Carvajalu, ki "velja za legendo kluba, ki ji bomo vselej hvaležni". Do vrha svetovne piramide je napredoval skozi mladinske selekcije.

Carvajal bo zadnjo tekmo za Real igral konec tedna doma proti Athleticu iz Bilbaa.