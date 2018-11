Carvajal presenetil: Lopetegui je najboljši trener, zmanjkalo mu je sreče

"Zame osebno je Julen Lopetegui najboljši trener, ki bi si ga želel v dozdajšnjem delu kariere. Na veliko žalost mu je zmanjkalo malce sreče, kar je eden od glavnih pogojev, če želiš biti uspešen v Realu," je med drugim dejal Dani Carvajal, eden od glavnih akterjev 'galaktikov' pri osvojitvi štirih naslovov evropskega klubskega prvaka v zadnjih petih sezonah.



"Način, kako on vidi nogomet, njegov pristop k vodenju moštva in slačilnice kot takšne, je nekaj, kar nam je skupno. To sem dejal, še preden je zasedel trenersko mesto pri Realu, in to bom govoril tudi v prihodnje. Vse dokler ne bo prišel nekdo, ki bo boljši od Julena," je na začudenje mnogih privržencev 13-kratnih evropskih klubskih prvakov še pristavil desni bočni branilec Madridčanov.