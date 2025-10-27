Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Carvajal se je proti Barceloni vrnil po poškodbi, zdaj znova poškodovan

Madrid, 27. 10. 2025 21.19 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
2

Dani Carvajal je na tekmi med Real Madridom in Barcelono na zelenico vstopil v 72. minuti in odigral preostanek obračuna, ki ga je beli balet dobil z 2:1. Klub je sporočil, da bo izkušen branilec ponovno odsoten, čaka ga artroskopija desnega kolena.

Dani Carvajal
Dani Carvajal FOTO: Profimedia

Eden najboljših desnih bočnih branilcev 21. stoletja Dani Carvajal je skoraj celo lansko sezono izpustil zaradi hude poškodbe kolena. V aktualni je do minulega vikenda nazadnje igral pred natanko enim mesecem, vmes pa ni bil na voljo zaradi poškodbe mečne mišice.

Na zelenice se je vrnil v nedeljo, ko je Real Madrid gostil Barcelono. 33-letni Španec je v igro vstopil v 72. minuti, dan po odmevni zmagi pa je klub sporočil, da bo Carvajal znova odsoten. Zaradi težav s kolenskim sklepom ga čaka artroskopija, po prvih napovedih pa bo odsoten do januarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet dani carvajal real madrid barcelona
Naslednji članek

Elšnik pogodbo s Crveno zvezdo podaljšal do leta 2028

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
27. 10. 2025 21.38
+0
Karma dela svoje.....
ODGOVORI
1 1
štajerski janezek
27. 10. 2025 21.57
Sem isto mislil... :)
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306