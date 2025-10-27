Carvajal se je proti Barceloni vrnil po poškodbi, zdaj znova poškodovan

Eden najboljših desnih bočnih branilcev 21. stoletja Dani Carvajal je skoraj celo lansko sezono izpustil zaradi hude poškodbe kolena. V aktualni je do minulega vikenda nazadnje igral pred natanko enim mesecem, vmes pa ni bil na voljo zaradi poškodbe mečne mišice.

Na zelenice se je vrnil v nedeljo, ko je Real Madrid gostil Barcelono. 33-letni Španec je v igro vstopil v 72. minuti, dan po odmevni zmagi pa je klub sporočil, da bo Carvajal znova odsoten. Zaradi težav s kolenskim sklepom ga čaka artroskopija, po prvih napovedih pa bo odsoten do januarja.