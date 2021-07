Carvajal v Realu do 2025, Dahoud v Borussiju do 2023, Pepe provocira

Kot so danes še zapisali pri španskem klubu, bi prvotna pogodba 29-letnega Danija Carvajala potekla konec junija 2022. "Real Madrid in Dani Carvajal sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe, po kateri bo nogometaš ostal v klubu naslednje štiri sezone, do 30. junija 2025," so zapisali pri Realu.