V Maroku razočarani: Cas zavrnil Munirjevo pritožbo

Mednarodno športno razsodišče (Cas) je zavrnilo pritožbo španskega nogometaša Munirja El Haddadija, da bi zaigral za Maroko, domovino svojega očeta, so sporočili v izjavi za javnost. Napadalec Seville je sicer le enkrat zaigral za člansko izbrano vrsto Španije leta 2014, kasneje pa je nastopal še za špansko reprezentanco do 21 let.

icon-expand Munir El Haddadi (v majici Seville) je nekoč veljal za velikega upa Barcelone. FOTO: AP Ključno pri presoji Casa je bilo dejstvo, da je bil v času igranja za mlado špansko izbrano vrstoMunir El Haddadistarejši od 21 let. Pravila Mednarodne nogometne zveze (Fifa) od letošnjega septembra določajo, da lahko igralec zamenja reprezentanco, če ima veljavna potna lista obeh držav, obenem pa ob zadnjem igranju za eno od teh na katerikoli ravni ni bil starejši od 21 let. Petindvajsetletnik je želel zamenjati izbrano vrsto že za svetovno prvenstvo leta 2018, a mu takratna pravila Fife tega niso dopuščala. Letos so jih spremenili še enkrat, napadalec Seville pa kljub temu ni izpolnjeval pogojev za spremembo nogometne domovine.