Cas se je postavil na stran Fife v sporu s špansko ligo

Fifa od španskih klubov zdaj pričakuje, da bo nogometašem dovolila oditi na naslednjo serijo kvalifikacijskih tekem, so v sporočilu za javnost še zapisali pri krovni zvezi. Vodstvo španske lige se je pritožilo nad zahtevo, da se kvalifikacijsko obdobje, v katerem bi manjkali nogometaši, podaljša za dva dni na skupaj 11. Po mnenju lige je Fifa s tem kršila lastne statute in pravilnike. Ob tem so pri španski ligi najavljali celo, da bodo Fifo tožili na rednem sodišču zaradi vplivanja na konkurenčnost tekmovanja.

Podobno kot Španci so se odzvali tudi klubi v angleški premier league, kjer so prav tako naznanili, da svojih nogometašev ne bodo pustili v države, ki so jih oblasti v povezavi s pandemijo covida-19 uvrstile na rdeči seznam. Naslednja serija kvalifikacij za nogometno SP 2022 v Katarju je na vrsti med 2. in 10. septembrom. V sporu med Fifo in La Ligo gre za skupaj kar 28 nogometašev, ki so jih selektorji vpoklicali v različne južnoameriške reprezentance.

Vodstvo tekmovanja v Španiji poudarja, da ti nogometaši ne bodo mogli zaigrati v nadaljevanju prvenstva 11. in 12. septembra, saj ne bodo pravočasno nazaj v klubih. Enak zaplet pa se obeta v oktobrskem ciklu kvalifikacij.