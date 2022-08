Casemiro pred vrati Manchester Uniteda

Po poročanjih španskih in britanskih medijev naj bi bil Brazilec Casemiro zelo blizu selitvi iz Real Madrida v Manchester United. 30-letni nogometaš naj bi z Manchestrom podpisal pogodbo do leta 2026 in opcijo, ki omogoča, da se le-ta podaljša še za eno leto.

Časnika The Athletic in Marca poročata, da bodo Angleži Špancem za nogometaša odšteli 60 milijonov evrov, z različnimi klavzulami in pogoji pa se znesek lahko poviša še za deset milijonov. icon-expand Casemiro je bil skupaj z Luko Modrićem in Tonijem Kroosom del legendarne trojice na sredini igrišča. Skupaj so osvojili kar pet naslovov Lige prvakov. FOTO: AP Casemiro je Realu izrazil željo po odhodu v Manchester. Zdaj bo bržkone največ odvisno le še od zadnjega zdravniškega pregleda, saj naj bi bile ostale zadeve že dorečene. Brazilec, ki je zbral tudi 63 nastopov za reprezentanco, ima veljavno pogodbo z Realom, kjer je od leta 2013 do 2025. Med drugim je z Realom kar petkrat osvojil Ligo prvakov in trikrat špansko prvenstvo.