Casemiro premleva poraz: Ne moremo govoriti o Ronaldu, ni ga več

V oddaji El Chiringuito so poročali, da so Karimu Benzemaju med tekmo vlomili v hišo. Natančnejših informacij še ni, zanimivo pa je, da so med domačo tekmo z Valladolidom pred zgolj nekaj dnevi roparji "obiskali" tudi člana Barcelone Kevina-Princa Boatenga in mu ukradli denar, ure in diamante v vrednosti kar 400.000 evrov. Novembra, ko je gostoval v Milanu pri Interju, je bil tarča nepridipravov tudi branilec Barce Jordi Alba.

'Za Benzemajem je najboljše leto v Madridu'

"Ne moremo govoriti o Cristianu, ker ni igralec Madrida. Benzema je še naprej velik igralec. Vinicius ... Zmanjkal nam je gol, a igralci spredaj vse počnejo zelo dobro. Predvsem Karim, za katerim je najboljše leto v Madridu,"je prispevek Karima Benzemaja, ki je sam pred vratarjem Marcom-Andrejem ter Stegnom v prvem polčasu prav tako zapravil veliko priložnost, izpostavil Casemiro.

Pohvalil je tudi rojaka Viniciusa, ki da "ne pozna strahu", obrnil pa se je tudi proti prihajajočemu koncu tedna, ko bo moral Real ligaško sezono reševati na še enem "clasicu".

Vsi so bili žalostni

"Opazno je bilo, da je (Vinicius, op. a.) drzen igralec, ki ne pozna strahu. Tekma, ki smo jo odigrali, je bila fantastična. To je bil najboljši prvi polčas leta. Malce nepošteno bi bilo govoriti le o Viniciusu. Čeprav je res, da je igralec prve ekipe in mora razmišljati o večjih rečeh. Dokazuje, da je izvrsten igralec za nas,"meni Casemiro.

"Danes smo igrali zelo dobro. Rezultat ni bil dober, a prepričan sem, da smo delali za to, da bi se razpletlo kar najbolje. Zelo nam je težko. Trdo smo delali in navijači so bili do nas neverjetni, to pričakujemo tudi v soboto, da nam bodo pomagali. Odigrali smo dobro tekmo, a rezultat tega ne odseva. Vsi smo bili žalostni. Vedeli smo, da smo storili veliko dobrih reči, a smo žalostni."

