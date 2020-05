Casemiro podaljšal z galaktiki

Marca še poroča, da se leta 2021 pogodba izteče tudi kapetanu Sergiu Ramosu, a da v pogovorih za njegovo podaljšanje sodelovanja še ni napredka. Ramos sicer po poročilih iz Španije zasluži 12 milijonov evrov letno.

Kot pišeMarca, pa so se pri Realu odločili tudi za to, da ne bodo več javno objavljali podaljševanja pogodb. Klub in Casemironaj bi se namreč že pred meseci dogovorila za podaljšanje, a tega niso javno objavili. Brazilec je v Madridu prišel sicer leta 2013, sprva pa ni imel pomembne vloge v ekipi in ni užival status prvokategornika. Povsem drugače kot dandanes, ko si Realove vezne linije ne gre predstavljati brez tega 28-letnega nogometaša. Španska liga se bo sicer po napovedih nadaljevala v dneh okoli 8. junija.