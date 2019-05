Casillas dobro napreduje in utegne zapustiti bolnišnico že v ponedeljek

Legendarni nogometni vratarIker Casillas, ki je v sredo pri vsega 37 letih utrpel srčni infarkt, je drugo noč v bolnišnici prestal brez večjih težav in je miren in spočit. V jutranjih urah so opravili teste in analize in rezultati so bili zadovoljivi, a bo še ostal na opazovanju v bolnišnici CUF v Portu, poroča španski AS. Je pa, tako so sporočili iz nogometnega kluba Porto, zapustil oddelek intenzivne nege, kar kaže na lep napredek pri okrevanju. To je potrdila tudi njegova žena, ki je ob prihodu v bolnišnico dejala, da se Iker počuti zelo dobro, a da mora ostati še nekaj dni na opazovanju v bolnišnici."Mogoče ga bodo poslali domov v ponedeljek," je še dodala Ikerjeva žena, novinarka Sara Carbonero.