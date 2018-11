Casillas dviguje prah: 'Vrnil bi se v Real in v reprezentanco'

Iker Casillasje bil pri Portu v letu 2018 v izjemni formi. Zmajem je pomagal do prvega državnega naslova po petih letih, odlične predstave pa kaže tudi v novi sezoni v portugalskem prvenstvu in Ligi prvakov. Casillas, ki je že pred časom spregovoril oželji, da bi pri 37 letih še kdaj oblekel dres z državnim grbom, je tudi v najnovejšem intervjuju za televizijo Movistar+spregovoril o svojih željah pred upokojitvijo, potem ko je leta 2015 zapustil Real in okrepil Porto.

"Menim, da sem storil pravi korak. Če bi ostal v Realu, potem mislim, da bi me doletel še slabši konec, kot me je,"je v pogovoru z legendo belega baleta Jorgejem Valdanompovedal Casillas, ki se je od Reala poslovil po seriji nesporazumov s trenerjem Josejem Mourinhom. Klub je nato na hitro sklical novinarsko konferenco in vratarju brez prisotnosti katerega od vidnih posameznikov Reala omogočil nastop pred mediji.

'Ne morem pozabiti, kje sem zrasel'

Beli balet je v Keylorju Navasuhitro našel izvrstnega naslednika, a Casillasov naslednik v reprezentanci David de Geav vratih furije preživlja težke čase: po tem, ko je bil tarča nekaterih kritik že pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva, jih na ruskem mundialu ni uspel utišati. Španci so se poslovili na prvi stopnički izločilnih bojev, De Gea pa tudi v novoustanovljeni Ligi narodov ni prepričal ‒ Hrvati so mu na četrtkovi tekmi v Zagrebu zabili tri gole in globoko v sodnikovem podaljšku odnesli zmago s 3:2.

"Bi se vrnil, če me pokliče reprezentanca? Z veseljem! Če me pokliče Madrid? Seveda, ne morem pozabiti, kje sem zrasel,"je v pogovoru še povedal Casillas, ki v vratih Porta prejme gol na vsakih 135 minut, medtem ko De Gea pri Man. Unitedu žogo iz svoje mreže pobira vsakih 62 minut ...

