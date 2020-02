Casillas kmalu v pokoj, nato pa v boj za predsedniški stolček?

Iker Casillasv zadnjih tednih spet trenira s soigralci pri portugalskem prvoligašu Portu, potem ko so ga težave s srcem, zaradi katerih je prestal tudi operativni poseg, oddaljile od igrišč in pod vprašaj postavile nadaljevanje kariere. 38-letni Casillas zaenkrat nogometnih čevljev uradno še ni obesil na klin, radio Cadena SERpa je udaril z novico, da bo oddal kandidaturo za predsedniški stolček Španske nogometne zveze (RFEF).

O tem se je sicer govorilo že januarja, Casillas pa bi, če se bo za kandidaturo odločil, izzval Luisa Rubialesa, ki so ga izvolili leta 2018. Kot naslednik kontroverznega Angela Marie Villarjase je Rubiales močno oddaljil od vodstva ligaškega tekmovanja, LaLige, in njenega prvega moža Javierja Tebasa, s katerim sta imela več javnih sporov, odmevali so tudi dogodki z zadnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, ko je Rubiales zaradi pogajanj za njegovim hrbtom sredi turnirja odpustil selektorja članske izbrane vrste Julena Lopeteguija. Na zvezi je bilo spet vroče novembra lani, ko se je na selektorski stolček namesto Roberta Morena vrnil Luis Enrique, ki je svoje mesto zapustil zaradi smrti hčerke, nato pa kljub nasprotovanju Morena spet prevzel vajeti reprezentance in se tudi sam javno spopadel z nekdanjim sodelavcem. Odločitev za igranje januarskih tekem španskega superpokala v Savdski Arabiji prav tako ni bila po godu vsem.

ŠPANIJA

Dokončna odločitev v naslednjih tednih

Casillas za Porto tekme ni odigral od maja 2019, ko je prestal operacijo na srcu. ESPNdodaja, da se je nekdanji vratar Real Madrida v zadnjih dneh mudil na Španskem ministrstvu za šport v Madridu, tako da je njegova kandidatura pred jesenskimi volitvami očitno že gotova stvar. V zadnjih mesecih naj bi zbiral informacije in preverjal utrip v španskem nogometu, podpiral naj bi ga tudi Tebas, ki je kot že rečeno oster Rubialesov kritik vse od njegove izvolitve, čeprav nihče ne oporeka, da je novi predsednik RFEF izboljšal transparentnost krovne nogometne organizacije. Na Casillasovi strani je tudi predsednik glavnega španskega sindikata nogometašev David Aganzo.

ESPNše poroča, da bo Casillas uradno naznanil kandidaturo in se kot nogometaš upokojil "v naslednjih tednih", če seveda ne bo prišlo do kakšne spremembe v zadnjem hipu. Za oddajo kandidature bi potreboval 15-odstotno podporo skupščine, ki jo sestavlja 140 članov. Na glavnem dogodku bi v primeru, da bi se za predsedniški stolček potegovala le dva kandidata, odločalo zgolj preprosto pravilo večine, Casillas bi torej potreboval glas več od Rubialesa.