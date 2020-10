Casillas o najtežjih trenutkih: Mislil sem, da bom umrl

Casillas (v sredini) med treningom v Madridu med Mourinhom (desno) in nekdanjim branilcem Reala ter španske reprezentance Alvarom Arbeloo.

Med prvimi, ki so ga med okrevanjem poklicali, je bil njegov nekdanji trener pri madridskem Realu Jose Mourinho. Z Mourinhom je imel Iker Casillaskot član Reala sicer zelo turbulenten odnos, ki pa se je očitno v zadnjih letih precej otoplil. Casillasa so v bolnišnico v Portu prepeljali maja lani, ko se je zgrudil na treningu s portugalskim prvoligašem, za katerega od tedaj ni več zaigral. Manj kot tri tedne kasneje je njegova življenjska sopotnica Sara Carboneropotrdila, da bo začela zdravljenje raka na jajčnikih. Tudi takrat naj bi bil sloviti Portugalec med prvimi, ki so legendarnemu Špancu s telefonskim klicem izkazali podporo.

"Lahko se zbližaš z ljudmi, s katerimi si prej morda nisi bil tako blizu,"je za ESPN Deportes dejal Casillas. "Veliko ljudi denimo ne ve, da je bil moj nekdanji trener Mourinho prvi, ki ga je zanimalo, kaj se mi je zgodilo, kasneje pa je bilo tako tudi v ženinem primeru."

'Brez dvoma sem mislil, da bom umrl'

Zdaj 39-letni Casillas si je povsem opomogel po infarktu, toda avgusta letos vseeno uradno potrdil, da končuje kariero. Potegoval se je tudi za mesto predsednika Španske nogometne zveze, a nato hitro umaknil kandidaturo. Carbonerova je z zdravljenjem raka končala novembra lani.

Trikratni zmagovalec Lige prvakov in petkratni španski državni prvak, ki se je v vrstah reprezentance podpisal pod najslavnejša poglavja španskega nogometa z dvema evropskima in enim naslovom svetovnega prvaka, je še povedal, da se zdaj veliko bolj zaveda

"Spet sem videl ljudi, ki jih dolgo nisem. Bolj ceniš vsakodnevne reči," je na vprašanje, kako se mu je v zadnjih mesecih življenje spremenilo, tudi odgovoril Casillas. "Ne obremenjuješ se več s tem, kaj boš počel jutri ali naslednji teden. Vse se vrti okoli tega, kaj bo prinesel današnji dan, bolj uživaš v trenutkih. Z nekim razlogom sem imel veliko srečo. Drugi je niso. Tisti dan sem brez dvoma mislil, da bom umrl, zaradi teh okoliščin pa sem o vsem skupaj ponovno razmislil. Sem privilegirana oseba."